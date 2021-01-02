SGK'dan erken emeklilik yazısı

Prim borcu nedeniyle emekli olamayan binlerce Bağ-Kur'luya yapılandırma yasasıyla fırsat kapısı açıldı. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), il ve ilçe teşkilatlarına prim borcu silinenlerin emekli aylığı, ölenlerin hak sahiplerinin taleplerinin değerlendirilmesi konusunda bilgilendirme yazısı gönderdi. Yapılandırma kapsamında 31 Ekim 2020 itibariyle ödenmeyen prim borçları 2 ay içinde ödenmez ya da yapılandırılmazsa silinecek. Borçlarını sildiren Bağ-Kur'lular kalan prim gün süresi yetiyorsa emeklilik dilekçesi verebilecek. Borcunu bu ay sildirenlerin 1 Şubat itibariyle emekli aylıkları başlatılacak.