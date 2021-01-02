Covid-19 salgınından olumsuz etkilenen esnaf ve sanatkarlar ile gerçek kişi tacirlere verilecek gelir kaybı ile kira desteğinden şartların sağlanması durumunda aynı anda yararlanılabilecek.
Ticaret Bakanlığı'nın destek paketine yönelik hazırladığı bilgilere göre; söz konusu desteklere ticari kazancı basit usulde vergilenenler, esas faaliyeti açıklanan ekonomik faaliyetlerden olan gerçek kişi vergi mükellefleri ile gelir vergisinden muaf olup esnaf ve sanatkarlar siciline kayıtlı esnaf ve sanatkarlar başvurabilecek.
Gelir kaybı desteği aylık bin lira olarak belirlenirken, 3 aylık süreçte toplamda 3 bin lira hibe desteği alınabilecek.
Gelir kaybı desteğine ek olarak büyükşehir belediyelerinin bulunduğu yerlerde aylık 750 lira olmak üzere 3 aylık toplamda 2 bin 250 lira, diğer yerlerde aylık 500 lira olmak üzere toplamda bin 500 lira kira desteği yapılacak.
Kira ödemesi yapılan birden fazla işyeri varsa sadece 1 işyeri için kira desteği sağlanacak.