Gelir kaybı desteğine ek olarak büyükşehir belediyelerinin bulunduğu yerlerde aylık 750 lira olmak üzere 3 aylık toplamda 2 bin 250 lira, diğer yerlerde aylık 500 lira olmak üzere toplamda bin 500 lira kira desteği yapılacak.

Kira ödemesi yapılan birden fazla işyeri varsa sadece 1 işyeri için kira desteği sağlanacak.