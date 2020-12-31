Milli piyango yılbaşı çekilişi CANLI İZLE

2021 yılbaşı milli piyango çekilişi hangi kanalda, saat kaçta? Her yılbaşında yapılan çekiliş ile ilgili olarak MPİ yılbaşı çekilişi hangi kanalda canlı yayınlanacak sorusu vatandaşlar tarafından yoğun olarak araştırılmaya devam ediyor. 31 Aralık tarihinde yani bugün saat 23.00'te başlayacak olan çekilişlerin ardından binlerce kişi kendi biletinde yazan numaralar ile sorgulamalar yapacak. Zengin olma hayali kuran binlerce vatandaşın merak ettiği tüm soruların cevabı haberimizde. Peki, Milli Piyango yılbaşı çekilişi hangi kanalda canlı yayınlanacak? MPİ yılbaşı çekilişi canlı izleme ekranı haberimizde! Son dakika haberi! Son dakika gelişmesinin ayrıntıları takvim.com.tr'de...
Milli Piyango yılbaşı 2021 çekiliş sonuçları ve amorti numaraları için tıklayınız
2021 milli piyango yılbaşı çekilişi 5.000 TL ikramiye kazanan numaralar için tıklayınız
MİLLİ PİYANGO YILBAŞI ÇEKİLİŞİ CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Milli Piyango Sorgulama 2021 Yılbaşı işlemi için tıklayınız…
MPİ YILBAŞI ÇEKİLİŞİ CANLI YAYIN
23:00'ten itibaren Kanal D ekranlarında büyük ikramiye heyecanı yaşanacak. Çekiliş büyük ikramiye satılan bilete çıkana kadar devam edecek. Dileyen tüm şans oyunu tutkunları gün boyu Milli Piyango TV üzerinden tüm rakamları izleyebilecek. Öte yandan bilet sorgulama işlemleri hem cnnturk.com üzerinden hem de "millipiyangoonline.com" üzerinden yapılabilecek.
MİLLİ PİYANGO YILBAŞI ÖZEL ÇEKİLİŞİ SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
31 Aralık 2020 Perşembe günü yapılacak olan Milli Piyango 2021 yılbaşı özel çekilişi gün boyunca Milli Piyango TV'den canlı olarak takip edilebilecek. Sisal Şans'ın düzenleyeceği Milli Piyango yılbaşı özel çekilişinde 'büyük ikramiye' çekilişi ise Kanal D'den naklen izlenebilecek.
Kanal D'e saat 23:00 itibariyle büyük ikramiye ve amorti çekilişleri gerçekleştirilecek.
MİLLİ PİYANGO BİLET SORGULAMA SAYFASI
Çekilişlerde tespit edilen talihli rakamlar anlık olarak takvim.com.tr'nin 2021 yılbaşı özel çekilişi bilet sorgulama sayfasında olacak.
YILBAŞI MİLLİ PİYANGO BİLET FİYATLARI NE KADAR?
2021 Yılbaşı bilet fiyatları şu şekilde:
Milli Piyango tam bilet 100 TL,
Milli Piyango yarım bilet 50 TL,
Milli Piyango çeyrek bilet ise 25 TL
MİLLİ PİYANGO NASIL OYNANIR?
Bastırılmış numaralı biletlerin satılarak, adet ve tutarları önceden belirlenmiş ikramiyeleri kazanacak numaraların belirli günde çekilecek kura ( çekiliş ) ile saptanması esasına dayanan şans oyunudur.
Piyango çekilişleri, her ayın 9, 19, ve 29'uncu günleri çekiliş yapılacak şekilde uygulanır. Belirtilen tarihlerde veya bu tarihlerin dışında, çekiliş günleri ve planları farklı özel çekilişler düzenlenebilir. Her yıl 31 Aralık günü yılbaşı özel çekilişi yapılır. Yönetim Kurulu, çekiliş tarihleri ile özel çekiliş tarihlerini belirlemeye, değiştirmeye veya kaldırmaya yetkilidir. İkramiyelerin ödenmesine esas olarak İdare ve satış merkezleri yetkilidir.
Başbayiler ile sanal ortam bayileri İdare ile imzaladıkları sözleşmede belirtilen tutara kadar diğer bayiler ise son üç rakama ( son üç rakam dahil ) kadar isabet eden ikramiyeleri ödemek zorundadır.
Bayiler, son dört veya beş rakamına göre isabetli biletlerin de, ikramiyelerini ödeyebilirler.
Yılbaşı çekilişi için bilet küpürlerine bakılmaksızın, talihlilere ödenecek ikramiyelerden 1.000.000.- ( Bir milyon TL.) ve daha büyük ikramiyeler, yıl içerisinde yapılacak diğer çekilişlere ait büyük ikramiye Genel Müdürlükçe, bunların altında kalan diğer ikramiyeler Şube Müdürlüklerince ödenir.
İdare, gerekli gördüğü hallerde, ikramiye ödeme limitlerini arttırmaya ve eksiltmeye yetkilidir.
İkramiyeler bir yıllık zamanaşımı süresine tabi olup, çekiliş tarihinden itibaren bir yıl içinde ibraz edilmeyen biletlerin ikramiyeleri zamanaşımına uğrar ve bu biletlere ikramiye ödemesi yapılmaz. Zamanaşımına uğrayan ikramiyeler İdareye gelir kaydolunur. Zamanaşımı süresinin hafta sonu veya resmi tatile rastlaması halinde, izleyen ilk işgünü mesai bitimine kadar ikramiye ödenir.
Bir bilete ikramiye ödenebilmesi için, biletin ikramiye kazanan numaralardan birini ihtiva etmesi,çekiliş tarihi, ikramiye ve seri numarası, fiyat ve kupür itibariyle herhangi bir kuşkuya meydan vermeyecek şekilde kendini ibraz eder nitelikte olması gerekir. Kendini ibraz eden biletlerden; ikramiye numaralarının dışında kalan diğer yerlerinden yırtılmış veya kopmuş olup parçaları mevcut olan ve ikramiye kazanan numaraları açık bir şekilde okunanlara da ikramiye ödenir. İkramiye isabet eden numaraları üzerinden yırtılmış veya kopmuş olup, parçaları mevcut olan biletlerin ikramiyesi ancak, İdare veya satış merkezleri tarafından yapılacak inceleme sonucunda ödenebilir.
Bu şekildeki biletlerden bayi ödeme yetkisindeki ikramiyeler satış merkezi yöneticisinin kararı, daha büyük ikramiyeler ise İdare merkezi onayı ile ödenir. İkramiye kazanan numaralardan hiç birini ihtiva etmeyen ya da kendini ibraz eder nitelikte olmayan; sahte, tahrifat yapılmış, zamanaşımına uğramış, iptal edilmiş, ödendi damgası sığacak kadar veya daha büyük parçası kopmuş ve parçaları mevcut olmayan biletlere ikramiye ödenmez.
Kendini ibraz eder nitelikte olmak kaydıyla, sehven ödendi damgası basılmış olan biletlerin, ait olduğu çekilişin yapılacağı tarihten en geç bir gün önce mesai sonuna kadar satış merkezlerine bilet hamili tarafından dilekçe ekinde ibraz edilmesi ve bu dilekçenin yine çekilişten bir gün önce İdare merkezine gönderilmesi halinde, bu biletlere isabet eden ikramiyeler ödenir.