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    • 29.12.2020 11:43
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    • 29.12.2020 11:43
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    : Hangi araç, kaç para ödeyecek? İşte kalem kalem 2021 () motorlu taşıtlar vergisi tutarları

    : Hangi araç, kaç para ödeyecek? Motorlu Taşıtlar Vergisi () için artış oranını belirleyen yeniden değerleme oranı belli oldu. 'de yayımlanan tebliğe göre, 2021 yılında yeniden değerleme oranı yüzde 9,11 olacak. Motorlu Taşıtlar Vergisi tutarları da bu orana göre artacak. İlk taksidi Ocak ayında yapılacak MTV ödemelerinin 2. taksit ödemeleri Temmuz ayında gerçekleşecek. Motorlu Taşıtlar Vergisi; Vergi Dairelerine, yetkili kılınan banka ve internet bankacılığı şubelerine ve İnternet Vergi Dairesine ödenebilir. Motorlu Taşıtlar Vergisi ödemelerinde aracın yaşı ve motorun hacmi baz alınıyor. Aracın yaşı ve motorun hacmine göre ödeme tutarları farklılık gösteriyor.

    Son dakika haberi: Hangi araç, kaç para ödeyecek?

    Son dakika haberi: Hangi araç, kaç para ödeyecek? Motorlu taşıtlar için iki kıstas ve matrah farkları bulunuyor. Aracın tescil tarihi 01.01.2018'den önceyse aracın yaşı ve motor hacmine göre MTV hesaplanıyor. 01.01.2018 tarihi ve sonrasında tescili yapılan araçlar için ise yaş, motor hacmi ve aracın matrahına göre hesaplama yapılıyor. Trafik şube veya bürolarına kayıtlı olan motorlu kara taşıtları ile Ulaştırma Bakanlığı Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'ne kayıtlı ve tescil edilmiş uçak ve helikopter sahipleri bu vergiyi ödemekle yükümlüdür. Son dakika haberi! Son dakika gelişmesinin ayrıntıları takvim.com.tr'de...

    İşte 2021 yılında araç sahiplerinin ödeyeceği Motorlu Taşıtlar Vergisi tutarları...

    01.01.2018 ÖNCESİ TESCİL

    1-3 yaş

    0-1300 cc

    2019 MTV: 861 lira

    2020 MTV: 964 lira

    2021 MTV: 1051 lira

    1301-1600 cc

    2019 MTV: 1499 lira

    2020 MTV: 1678 lira

    2021 MTV: 1830 lira

    01.01.2018 ÖNCESİ TESCİL

    1-3 yaş

    1601-1800 cc

    2019 MTV: 2647 lira

    2020 MTV: 2964 lira

    2021 MTV: 3234 lira

    1801-2000 cc

    2019 MTV: 4170 lira

    2020 MTV: 4670 lira

    2021 MTV: 5095 lira

    01.01.2018 ÖNCESİ TESCİL

    4-6 yaş

    0-1300 cc

    2019 MTV: 600 lira

    2020 MTV: 672 lira

    2021 MTV: 733 lira

    1301-1600 cc

    2019 MTV: 1124 lira

    2020 MTV: 1258 lira

    2021 MTV: 1372 lira

    01.01.2018 ÖNCESİ TESCİL

    4-6 yaş

    1601-1800 cc

    2019 MTV: 2068 lira

    2020 MTV: 2316 lira

    2021 MTV: 2526 lira

    1801-2000 cc

    2019 MTV: 3211 lira

    2020 MTV: 3596 lira

    2021 MTV: 3923 lira

    01.01.2018 ÖNCESİ TESCİL

    7-11 yaş

    0-1300 cc

    2019 MTV: 336 lira

    2020 MTV: 376 lira

    2021 MTV: 410 lira

    1301-1600 cc

    2019 MTV: 652 lira

    2020 MTV: 730 lira

    2021 MTV: 796

    01.01.2018 ÖNCESİ TESCİL

    7-11 yaş

    1601-1800 cc

    2019 MTV: 1218 lira

    2020 MTV: 1364 lira

    2021 MTV: 1488 lira

    1801-2000 cc

    2019 MTV: 1888 lira

    2020 MTV: 2114 lira

    2021 MTV: 2306 lira

    2019 yılında taşıtlardaki değer 46 bin 300 liranın altındakiler, 81 bin 100 lirayı aşmayanlar ve 81 bin 100 liranın üstündekiler olarak ayrılıyordu. Resmi Gazete'de yayımlanan tam listede taşıt değerleri de yükseltildi.

    1301-1600 motor hacmindeki otomobillerde 51 bin 800 lirayı aşmayanlar, 90 bin 800 lirayı aşmayanlar ve 90 bin 800 lirayı aşanlar olarak değiştirildi. 1.600 motor hacminin üstündeki taşıtlar için de değerler değiştirildi. 1.601-1800 motor hacmine sahip 1-3 yaş grubu taşıtlarda 129 bin 800 lirayı aşan ve aşmayan olarak değiştirildi. 1.801-2.000 motor gücündeki taşıtlarda da 129 bin 800 lirayı aşan ve aşmayan olarak değerler değiştirildi. Taşıt değeri vergisiz fiyat anlamına geliyor.

    01.01.2018 SONRASI TESCİL

    1-3 yaş

    0-1300 cc

    Matrahı 56 bin 500 liraya kadar

    2019 MTV: 861 lira

    2020 MTV: 964 lira

    2021 MTV: 1051 lira

    Matrahı 56 bin5800 - 99 bin lira arası

    2019 MTV: 946 lira

    2020 MTV: 1059 lira

    2021 MTV: 1155 lira

    Matrahı 99 bin lira ve üstü

    2019 MTV: 1033 lira

    2020 MTV: 1156 lira

    2021 MTV: 1261 lira

    01.01.2018 SONRASI TESCİL

    1-3 yaş

    1301-1600 cc

    Matrahı 56 bin 500 liraya kadar

    2019 MTV: 1499 lira

    2020 MTV: 1678 lira

    2021 MTV: 1831 lira

    1301-1600 cc

    Matrahı 56 bin 500 - 99 bin lira arası

    2019 MTV'si: 1649 lira

    2020 MTV'si: 1846 lira

    2021 MTV: 2014 lira

    1301-1600 cc

    Matrahı 99 bin lira ve üstü

    2019 MTV'si: 1799 lira

    2020 MTV'si: 2014 lira

    2021 MTV: 2197 lira

    01.01.2018 SONRASI TESCİL

    1-3 yaş

    1601-1800 cc

    Matrahı 141 bin 600 lira

    2019 MTV: 2911 lira

    2020 MTV: 3260 lira

    2021 MTV: 3557 lira

    1601-1800 cc

    Matrahı 141 bin 600 lira ve üstü

    2019 MTV: 3176 lira

    2020 MTV: 3557 lira

    2021 MTV: 3881 lira

    01.01.2018 SONRASI TESCİL

    1-3 yaş

    1801-2000 cc

    Matrahı 141 bin 600 lira

    2019 MTV'si: 4586 lira

    2020 MTV'si: 5136 lira

    2021 MTV: 5603 lira

    1801-2000 cc

    Matrahı 141 bin 600 lira ve üstü

    2019 MTV'si: 5003 lira

    2020 MTV'si: 5603 lira

    2021 MTV: 6113 lira

    01.01.2018 SONRASI TESCİL

    2001 - 2500 cc

    Matrahı 176 bin 800 lira

    1-3 yaş - 8.405 lira

    4-6 yaş - 6.102

    7-11 yaş - 3.812

    Matrahı 176 bin 800 lira ve üstü

    1-3 yaş - 9.170 lira

    4-6 yaş - 6.656 lira

    7-11 yaş - 4.158 lira

    01.01.2018 SONRASI TESCİL

    2501 - 3000 cc

    Matrahı 353 bin 900 lira

    1-3 yaş - 11.719 lira

    4-6 yaş - 10.196 lira

    7-11 yaş - 6.369 lira

    Matrahı 353 bin 900 lira ve üstü

    1-3 yaş - 12.786 lira

    4-6 yaş - 11.122 lira

    7-11 yaş - 6.949 lira

    İLK TAKSİT ÖDEMESİ NE ZAMAN?

    İlk taksidi Ocak ayında yapılacak MTV ödemelerinin 2. taksit ödemeleri Temmuz ayında gerçekleşecek. Ödemeler www.gib.gov.tr adresi üzerinden kredi kartlarıyla, vergi dairesi aracılığıyla yapılabilecek.

    MTV ÖDENMEMESİ DURUMUNDA

    Motorlu Taşıtlar Vergisi'nin ödenmemesi durumunda meydana gelecek olumsuzluklar. Kredi borcunuzu ödemediğiniz zaman gelen faiz gibi vergi borcunu da ödemediğiniz zaman aya göre faizler uygulanmaktadır. Her ay gecikme zammı adı altında Motorlu Taşıtlar Vergisi borcunuza zam eklenmektedir. Zam geldiği halde ödemenizi yapmazsan ız Maliye Bakanlığı ilk önce size uyarı da bulunur. Daha sonra ödemeyi yine yapmazsanız bu sefer de Maliye Bakanlığı tarafından bankalardaki hesaplarınıza el konulur. El konulma işleminde MTV borcunuz tah sil edilir. Bu durumun dışında bir de kötü senaryo da var. Ödemelerinizi bu yol üzerinden de karşılanmazsa aracınız bağlanabilir.
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    Haberler Ekonomi Son dakika haberi: Hangi araç, kaç para ödeyecek? İşte kalem kalem 2021 (MTV) motorlu taşıtlar vergisi tutarları