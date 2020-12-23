Pandemide sağlık güvence altına alınmalı

Pandemiyle beraber sağlık sigortalarına olan ilgi de hızla artıyor. Bu dönemde Katılım Sağlık'ın gelişimiyle ilgili bilgi veren Katılım Emeklilik Genel Müdürü Ayhan Sincek, "Sağlık alanındaki ürünlerimize halkımızın gösterdiği ilgi karşısında yeni bir stratejik konumlandırmaya giderek 2020 yılı başında Katılım Sağlık markamızı oluşturduk. Kuruluşunun üzerinden kısa bir süre geçmesine rağmen Katılım Sağlık, 1 yıl bile dolmadan 36 kurumsal müşteriyi portföyüne kattı. Bu yıl içinde 6 milyon liralık bireysel, 30 milyon lira da grup poliçelerinde prim üretti, 5 bin 500 bireysel sigortalı ve 20 bin grup poliçesi sigortalısını bünyesine katmayı başardı. Yeni kurumların dahil olması ve işlemlerinin tamamlanmasıyla Katılım Sağlık, çok yakında 50 bin kurumsal sağlık poliçesini yönetmeyi hedefliyor" dedi.

ESNEK TALİMAT

Pandemi döneminde sağlığımızı güvence altına almak için sigorta şemsiyesi altına girmenin önemini de vurgulayan Sincek, "Evde kalarak kendimizi nasıl koruyorsak, BES ve hayat sigortaları kapsamında kalarak geleceğimizi, sağlık sigortaları ile de sağlığımızı güvence altına almalıyız" diye konuştu. "Katılım Sağlık ayrıca ilk faizsiz özel sağlık sigortasını esnek özelliklerle hayata geçirerek farkını ortaya koydu" diyen Sincek, sözlerini şöyle sürdürdü: "Esnek modelleme hem bireylere hem de kurumlara maliyet avantajı sağlarken, arka planda işlemlerde de kolaylıklar sağlıyor. Grup sağlık ürünlerinde gruplara göre teminatlar üzerinde ekleme çıkarma yapılarak çeşitli ek avantajlar ve hizmetler kapsam dahiline alınabiliyor. Katılım Sağlık müşterilerine tüm hizmetlere ek Medline ve Moneta Sağlık hizmetleri de sunuluyor. Buna göre Medline ayrıcalığı ile acil ambulans ve tıbbi danışmanlık gibi hizmetlerden ek ücret ödemeden yararlanmak mümkün."