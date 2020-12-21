11 ayda bin 393 kooperatif açıldı

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, Covid-19 salgını şartlarına karşın yıl içinde birçok proje ve etkinlikle kooperatiflerin desteklenmesi ve tanıtılması amacıyla faaliyetler yürütürken, Ocak-Kasım döneminde açılan kooperatif sayısı yıllık bazda yaklaşık yüzde 32 artarakoldu. Projeyle düzenlenen eğitim ve bilgilendirme toplantıları sonrasında desteklenmesi kararlaştırılan 133 kooperatifin 143 projesinin toplam tutarı 18 milyon 128 bin 870 lira, toplam hibe tutarı 13 milyon 648 bin 399 lira olarak gerçekleşti.