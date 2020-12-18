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    dikkat! Hemen öde 3 bin 400 TL cepte kalsın...

    dikkat! teki artışla birlikte doğum ve askerlik borçlanmasında taban ve tavan tutarlar artacak. Bu nedenle bu ay borçlanma yapanlar daha az ödemeyle imkanını yakalayacak.

    Hemen öde 3 bin 400 TL cepte kalsın...

    Doğum ve askerlik borçlanması planlayanlar dikkat! Asgari ücretteki artışla birlikte doğum ve askerlik borçlanmasında taban ve tavan tutarlar artacak. Bu nedenle bu ay borçlanma yapanlar daha az ödemeyle erken emeklilik imkanını yakalayacak.

    Erken emekliliğe hesaplı ödemeyle ulaşmak isteyenlerin sadece 14 günü kaldı. Şu anki asgari ücrete göre 1 çocuk için 2 yıllık (24 ay) doğum borçlanması yapılırsa, en az 22 bin 602 lira ödeniyor.

    Yine bu yıl bitmeden askerlik borçlanması yapanlar 540 günlük (18 ay) borçlanma için en az 16 bin 951 lira veriyor. Asgari ücret yüzde 15 zamlansa, kadınlar için 3 bin 390, erkeklerde ise 2 bin 542 lira fark oluşacak.

    Bu ay bitmeden borçlananlar kazançlı çıkacak.
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    Haberler Ekonomi Doğum ve askerlik borçlanması planlayanlar dikkat! Hemen öde 3 bin 400 TL cepte kalsın...