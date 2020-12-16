Alman otomobil üreticisi Volkswagen'e Türk yönetici geldi
Alman otomobil üreticisi Volkswagen, BMW'den transfer ettiği Türk yönetici Murat Aksel'i yönetim kuruluna atadığını bildirdi. 1 Ocak 2021'den itibaren Aksel'in binek araçlar için satın almadan sorumlu yönetim kurulu üyesi olduğu açıklandı.
Alman otomobil üreticisi Volkswagen, BMW'den transfer ettiği Türk yönetici Murat Aksel'i yönetim kuruluna atadığını bildirdi. 1 Ocak 2021'den itibaren Aksel'in binek araçlar için satın almadan sorumlu yönetim kurulu üyesi olduğu açıklandı.