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    • Ekonomi
    • 16.12.2020 Gazete
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    Alman otomobil üreticisi 'e Türk yönetici geldi

    Alman otomobil üreticisi , 'den ettiği Türk yönetici 'i yönetim kuruluna atadığını bildirdi. 1 Ocak 2021'den itibaren Aksel'in binek araçlar için satın almadan sorumlu yönetim kurulu üyesi olduğu açıklandı.

    Haberler Ekonomi Alman otomobil üreticisi Volkswagen'e Türk yönetici geldi