



OCAK ARTIŞI NE OLUR?

Son 5 aylık enflasyonun yüzde 7.02 hesaplandığını, bu orana Aralık ayı TÜFE oranının da ekleneceğini ifade eden Ergün, şöyle konuştu: "Aralık'ta TÜFE'deki artışın yüzde 1 olduğunu varsayarsak, TÜFE'de 6 aylık kümülatif artış yüzde 8.09 olur. Biz işte bunun için seyyanen zam istiyoruz."