Milyonları ilgilendiren çalışma tamamlandı! Faizsiz olarak 120 ay taksit müjdesi! Bu yazıyı hemen alın

Milyonları ilgilendiren çalışma tamamlandı! Faizsiz olarak 120 ay taksit müjdesi! Devletin prim, vergi, trafik cezası, öğrenim kredisi gibi alacakları için barış eli uzatılıyor. Teminat ile hacizler kalkacak, icra takibi yapılmayacak ve belediye borçlarına 120 taksit sunulacak. Yapılandırmadan yararlanmak için herhangi bir teminat istenmeyecek. Hacizler kaldırılacak, icra takibi durdurulacak. İlk taksitin süresinde ve tam olarak ödenmesi durumunda "borcu yoktur" yazısı alınabilecek. İlk taksitini yatıran sigorta prim teşvikinden yararlanacak. Başvuru öncesi başlatılan hacizler yapılacak ödemeler nispetinde kaldırılacak. Yapılandırılan borçlar nedeniyle icra takibi, haciz işlemi yapılmayacak. Süresinde ödenen alacaklara gecikme cezası, gecikme zammı uygulanmayacak. Yapılandırmadan yararlanmak için herhangi bir teminat istenmeyecek.