Anında erken emekli olabilme hakkınız var! Emeklilikte yaşa takılanlar erken emekli olmak için mücadelelerine devam ederken SGK yeni bir güncelleme yaparak erken emekli olunan meslek sayısını 45'e yükseltti. SGK tarafından yapılan güncelleme ile bazı meslek gruplarına 10 senede emekli olma hakkı tanındı. Vatandaşların merak ettikleri konuların en başında emeklilik geliyor. Ne zaman ve hangi şartlarda emekli olacağım gibi sorular ön planda yer alıyor. Ağır ve yıpratıcı işlerde çalışan işçi ve memura ilave prim hakkı veriliyor. Bu, emekli olunacak prim sayısını artırırken, emekli olunacak yaşı öne çekiyor.
Hangi meslekler erken emekli olabilecek?
Su altında çalışanlar, Emniyet ve MİT mensubu, itfaiyeci, Gazeteci, Madenci, Demir-çelik işçileri TSK görevlileri gibi tam 43 farklı meslek yıpranma paylarından yararlanacak ve borçlanma yaparak erken emekli olma fırsatlarının sahibi olacak. Bu kapsamda vatandaşlar eğer prim ödemesinde eksikleri varsa bu konuda tercih edebilirler. Fakat sigortalı çalışma ve prim ödeme şartlarını yerine getirip, sadece yaştan dolayı eksikleri varsa üç yıla kadar yaş haddinden yararlanmaları söz konusu olabiliyor.
Askerlik borçlanması ile erken emeklilik
Askerlik borçlanması ile erken emekli olmak için erkeklerin borçlanma haklarından yararlanması gerekir. Tam 1 ve 2 yıl arasında daha erken emekli olma fırsatları sunulur. Bu süreçlerde vatandaşların askere gitmeden sigortalı bir şekilde iş hayatına başlaması, fakat askerde olduğu sürelerde iş verenler tarafından prim ödemelerinin yapılmamış olması gerekir.
Staj sigortası ile erken emeklilik
Staj sigortası ile erken emeklilik sayesinde vatandaşlar borçlanma yaparak ortalama olarak 1 ve 2 yıl arasında daha erke emekli olabilecekler. Bu kapsamda vatandaşlar büyük bir avantaj sahibi olacaklar. Borçlanma haklarından yararlananlar prim ödeme şartlarından düşürebilecekler.
Doğum borçlanması ile erken emekli olmak
Doğum borçlanması ile erken emekli olmak için kadınlar tam 3 çocuklarından yararlanabilecekler. Tam 3 çocuk ile 6 yıl daha erke emekli olabilecekler. Her çocuk için 2'şer yıl erken emekli olma hakkı verilirken kadınların doğum yapmadan önce sigortalı bir şekilde iş hayatına başlamış olması gerekir.
Prim borçlanma bedelleri ne kadar olacak?
Prim borçlanma bedelleri günlük ve aylık olarak değiştiği gibi maaşların miktarına da göre değişecek. Bu miktarlar;Günlük olarak verilen en düşük prim ödemesi 27,28 TLAylık olarak verilen en düşük prim ödemesi 818,40 TL. Günlük olarak verilen en yüksek prim ödemesi 204,60 TL. Aylık olarak verilen en yüksek prim ödemesi 6.138,00 TL olarak belirlenmeleri yapılmıştır.
1- YIPRANDIKÇA ÖNE ÇEKİYOR
Yıpranmayla 5 yıla kadar erken emekli olmak mümkün. Ağır ve yıpratıcı işlerde çalışan işçi ve memura ilave prim hakkı veriliyor. Bu, emekli olunacak prim sayısını artırırken, emekli olunacak yaşı öne çekiyor.
Örneğin 20 yıl çalışan bir kişi yıpranmayla 25 yıl çalışmış sayılarak 5 yıl erken emekli olma hakkı elde edebiliyor. Çalıştığınız işin bu kapsamda değerlendirilip değerlendirilmediğini SGK'ya sorun.
2- ANNELER İÇİN ŞANS: DOĞUM BORÇLANMASI
Doğum borçlanması emekli olabilmek için diğer koşulları sağlayıp prim gün sayısı eksik olan kadınların erken emekli olmasını sağlıyor. Doğumdan önce sigortası yapılan, adına prim ödenen ve çocuğu yaşayan tüm kadınlar doğum borçlanması yapabiliyor.
3- BAKIMA MUHTAÇ ÇOCUĞUNA BAKANLAR
Başka birinin sürekli bakımına muhtaç derecede malul çocuğu bulunan anneler erken emekli olabiliyor.
Örneğin; Ekim 2008'den sonra 1000 gün primi bulunan bir anne 1250 gün prim ödemiş sayılıyor. 250 günlük süre yaştan düşüyor. Bu haktan SSK, Bağkur veya Emekli Sandığı'na tabi olan bu durumdaki bütün anneler yararlanıyor.
4-10 YIL SİGORTAYLA MALULEN EMEKLİLİK
Bir süre çalıştıktan sonra hastalanan ya da sakat kalan binlerce kişi var. Yüzde 60 oranında işgücü kaybı olanlar ile sürekli başkasının bakımına muhtaç derecede malul olanlar yaşı beklemeden erken emekli olabiliyor.
Bunun için 10 yıl sigorta, 1800 gün prim ve en az yüzde 60 oranında iş gücü kaybı aranıyor. Bu durumu SGK Sağlık Kurulu tarafından onaylanan kişilere 971 lira maaş bağlanıyor.
5-ENGELLİ HAKKIYLA 16 YA DA 18 YILDA
İlk kez 1 Ekim 2008 ve sonrasında sigortalı olan engelliler, çalışma gücündeki kayıp oranına göre emekli oluyor. Sağlık kurulu raporuna göre çalışma gücü kaybı; yüzde 50 ila 59 arasında olan sigortalılar 16 yıllık sigortalılık süresi ve 3700 gün, yüzde 40 ila yüzde 49 arasında olanlar ise 18 yıllık sigortalılık süresi ve 4100 gün şartlarını yerine getirdiklerinde emekli olabilirler.
6-ASKERLİK BORÇLANMASI YAPMAK DA MÜMKÜN
Askerlik yapmış olan herkesin bu görevde geçirdiği sürelerini SGK'dan borçlanma imkanı var. Emeklilik başvurusundan önce olmak kaydıyla askerlik borçlanması, istenildiği zaman yapılabilir. Kişi askerliğini sigorta başlangıcından önce yapmışsa sigorta yönünden işe girişi borçlandığı askerlik süresi kadar geriye gidiyor. Özellikle 2000 yılı ve öncesinde sigorta başlangıcı olanlar için bu durum söz konusu. Böylece emeklilik için gereken yaş aşağı düşüyor ve daha erken emekli olunabiliyor.
KAÇ YAŞINDA EMEKLİ OLURUM?
1999 öncesinde sigortaya giriş yapmış olanların emeklilikleri için 15 yılın geçmesi, 3600 günlük primin yatırılmış olması ve kadınların en az 50, erkeklerin de en az 55 yaşını tamamlamış olması gerekiyor. Eğer diğer koşulların yanında yaş şartı sağlanıyorsa emeklilik yaşı, yaş şartının sağlandığı tarihe göre belirleniyor.
1999 SONRASI İŞE GİRENLER İÇİN KISMİ EMEKLİLİK
1999 yılı öncesinde SGK girişi olanlar için sistem yukarıda yer alan şartlara göre işliyor. 1999 yılı sonrası işe girenler için ise kısmi emeklilik uygulanıyor. Kısmi emeklilik sisteminde ise 15 yıllık süre 25 yıla, 3600 gün ise 4500 güne yükseliyor. Yani vatandaşlar 25 yıllık çalışma süreci ve 4500 gün prim ödemesiyle emekliik hakkı sağlıyorlar.
EMEKLİLİKLE İLGİLİ SORU VE CEVAPLAR
29 Ekim 1965 doğumlu eşimin ilk işe girişi 1 Eylül 1999. Toplam 4911 gün primi var. 3600'den ne zaman emekli olabilir? H.N.
Eşiniz yaş haddinden emeklilik için 15 yıl sigortalılık süresi, 3600 gün prim ve 58 yaş şartlarına tabi. Primi yeterli olduğundan, bundan sonra prim ödemese de 58 yaşını dolduracağı 29 Ekim 2023'te emekli olabilir.
2 Mart 1963 doğumlu annemin sigorta girişi 1994. Toplam 4791 gün primi var. Şu anda çalışmıyor kademeli emekli olabilir mi? Ö.K.
Anneniz yaş haddinden emekli olmak için; 15 yıl sigortalılık süresi, 3600 gün prim ödeme ve 58 yaş şartlarına tabi. 3600 günden fazla primi olduğundan bundan sonra prim ödemese de 58 yaşını dolduracağı 2 Mart 2021'de emekli olabilir.
5 Haziran 1981 doğumluyum. SSK başlangıç tarihim 15 Ocak 1998 olup 6760 gün primim var. Bu şartlarda ne zaman emekli olabilirim? A.K.
Emekli olmak için; 25 yıl sigortalılık süresi, 5900 gün prim ödeme ve 57 yaş şartlarına tabisiniz. Priminiz yeterli olduğundan bundan sonra prim ödemeseniz de 57 yaşınızı dolduracağınız tarihte emekli olabilirsiniz.
SSK başlangıç tarihim 1993. Toplam 6100 gün prim ödemem var. Ne zaman emekli olurum? H.M.
Emekli olmak için 25 yıl sigortalılık süresi, 5675 gün prim ödeme ve 54 yaş şartlarına tabisiniz. Süre ve prim şartını sağladığınızdan 54 yaşınızı doldurmuşsanız istediğiniz zaman emekli olabilirsiniz. Doldurmamışsanız 54 yaşınızı dolduracağınız tarihte emekli olabilirsiniz.
1979 doğumluyum. 07.07.1995 girişliyim. 2500 günüm var. 5...780126 Nolu SMS
İşe başlangıcınıza göre 25 yıl, 55 yaş ve 5750 prim gün şartlarına tabisiniz.
55 yaşınızın dolacağı 07.07.2034 tarihine kadar 5750 günü tamamlayıp emekli olursunuz.
17.07.1979 doğum tarihim, SSK girişim 31.11.1997, askerliğimi 1998 yılında 18 ay yaptım. 5000 gün primim var. 5...710966 Nolu SMS
İşe başlangıç tarihinize göre 25 yıl, 57 yaş ve 5900 prim gün şartlarına tabisiniz. 57 şartınızdan dolayı 2036 yılından önce emekli olamazsınız. Bu durumda 17.07.2036'ya kadar prim gününüzü tamamlayarak bu tarihte emekli olabilirsiniz.
17.07.1979 doğum tarihim, SSK girişim 31.11.1997, askerliğimi 1998 yılında 18 ay yaptım. 5000 gün primim var. 5...710966 Nolu SMS
İşe başlangıç tarihinize göre 25 yıl, 57 yaş ve 5900 prim gün şartlarına tabisiniz. 57 şartınızdan dolayı 2036 yılından önce emekli olamazsınız. Bu durumda 17.07.2036'ya kadar prim gününüzü tamamlayarak bu tarihte emekli olabilirsiniz.
02.06.1973 doğumluyum. 01.12.2004 tarihinden beri esnaf Bağ-Kur'luyum. 5...465753 Nolu SMS
Bağ-Kur'dan 9000 prim gün ve 60 yaşa tabisiniz. Emekli olabilmeniz için 9000 prim günü tamamlayıp 60 yaşınızın dolacağı 02.06.2033 tarihini beklemeniz gerekiyor. Son 3.5 yıl SSK ödemeniz halinde yine aynı tarihte 7000 günle SSK'dan emekli olabilirsiniz.