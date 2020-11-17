Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Ekonomi
    • 17.11.2020 Gazete
    ABONE OL

    Yatırım planları ertelenmedi

    to , Coronavirüs'ün iş dünyasına etkilerini araştırdı. 124 şirket yöneticisinin katıldığı araştırma sonuçlarına göre, pandemiden en kârlı e-ticaret sektörü çıktı. e-ticaret sektöründe satış artışı yüzde 100'ü buldu.

    Yatırım planları ertelenmedi

    Great Place to Work Enstitüsü, Coronavirüs'ün iş dünyasına etkilerini araştırdı. 124 şirket yöneticisinin katıldığı araştırma sonuçlarına göre, pandemiden en kârlı e-ticaret sektörü çıktı. e-ticaret sektöründe satış artışı yüzde 100'ü buldu. Ankette, yatırım kararlarında bir değişiklik olmadığını ifade eden yöneticilerin oranı yüzde 62 olarak belirlendi. Araştırma sonuçlarını değerlendiren to Work Türkiye Genel Müdürü Eyüp Toprak, şöyle konuştu: "Şirketler yeni döneme yeni stratejilerle hazırlanırken, en önemli virajı çalışana yatırım yaparak alabilecek. İnsana yatırım yapan kazanacak."

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Ekonomi Yatırım planları ertelenmedi