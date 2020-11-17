Emeklilik bekleyen milyonlarca kişinin yolu açıldı. Meclis'ten geçti ve Resmi Gazete'de yayımlandı. Emeklilik için bu düzenlemeyi bekleyenler de muradına erdi. Borcu olduğu için emekli olamayanlar yapılandırma ile emeklilik imkanına kavuştu. Ödenmeyen primler için yapılandırma, dondurma ve ihya kolaylığı sağlanırken, emeklilik için bu imkanları bekleyenler için fırsat doğdu. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk açıkladı. Bağ-Kur sigortalılarının 31 Ekim 2020 tarihinden önceki prim borcu bulunan hizmetlerini yapılandırma kapsamında ödememeleri halinde, söz konusu sürelerin dondurularak, prim borçları silinecek. Selçuk, ayrıca Bağ-Kur sigortalılarının talep etmeleri halinde daha önceki düzenlemelerle dondurulmuş hizmet sürelerine ait primlerini Yİ-ÜFE ile güncellenmiş tutar üzerinden 1 Mart 2021 tarihine kadar ödeyerek, hizmetlerini canlandırma imkanı bulunduğunu ifade etti.
"Yapılandırmadan yararlanarak, borçlarını peşin ödeyenler büyük avantaj sahibi olacak."
Yapılandırma düzenlemesinin vatandaşlara önemli avantajlar sağlayacağının altını çizen Bakan Selçuk, yapılandırma kapsamında borçların faizlerinin silineceğini ve faiz yerine borçların, Yİ-ÜFE ile güncelleneceğini belirtti.SGK'nın yeni prim yapılandırmasıyla birlikte örneğin; 2008 yılında 1.200 TL anapara borcu olan bir kişi yapılandırma olmasaydı, ödeyeceği faiz yaklaşık 3.580 lira olacaktı. Bu miktar yapılandırma sonrasında ana para artı 818 lira olarak güncellenebilecek. Bu doğrultuda peşin ödemeyi tercih eden vatandaşlar 3.580 lira faiz yerine 82 lira ödeyebilecek. İki taksitte ödeyenlere ise yüzde 50'lik bir indirim uygulanabilecek. 31 Aralık 2020 tarihine kadar kesinleşen idari para cezalarının; anapara borcunun yüzde 50'si silinebilecek ve kalanı da Yİ-ÜFE ile güncellenebilecek. Diğer yandan borçlar, ikişer aylık periyodlarla; 6,9,12 ve 18 taksit seçeneği ile ödenebilecek.
"Genel sağlık sigortalılarının borçlarını da yapılandırdık"
Genel sağlık sigortası borcu bulunanların 30 Nisan 2021 tarihine kadar ana para borçlarının tamamını ödemesi halinde faizlerinin tamamen silineceğini vurgulayan Bakan Selçuk, "Ayrıca, gelir testi için aranan bir aylık süreyi kaçırmış ve bugüne kadar da hiç gelir testi yaptırmamış vatandaşlarımız borcunu ödeyemeyecek durumda ise 31 Mart 2021 tarihine kadar gelir testi yaptırır ve geliri asgari ücretin 1/3'ünden az olduğu tespit edilenlerin borçları silinecek ve tüm primleri devlet tarafından karşılanacak" dedi.
"Bağ-Kur sigortalılarının borçlarını donduruyoruz"
Bakan Selçuk, Bağ-Kur sigortalılarının 31 Ekim 2020 tarihinden önceki prim borcu bulunan hizmetlerini yapılandırma kapsamında ödememeleri halinde, söz konusu sürelerin dondurularak, prim borçlarının silineceği bilgisini paylaştı. Selçuk, ayrıca Bağ-Kur sigortalılarının talep etmeleri halinde daha önceki düzenlemelerle dondurulmuş hizmet sürelerine ait primlerini Yİ-ÜFE ile güncellenmiş tutar üzerinden 1 Mart 2021 tarihine kadar ödeyerek, hizmetlerini canlandırma imkanı bulunduğunu ifade etti.Böylece emeklilik için bu düzenlemeyi bekleyenler de muradına erdi. Borcu olduğu için emekli olamayanlar yapılandırma ile emeklilik imkanına kavuştu. Ödenmeyen primler için yapılandırma, dondurma ve ihya kolaylığı sağlanırken, emeklilik için bu imkanları bekleyenler için fırsat doğdu.
"Başvurular internet üzerinden yapılabilecek"
Zehra Zümrüt Selçuk, işverenlerin başvurularını e-Sigorta kanalıyla internet üzerinden yapabilecekleri gibi, elden ya da posta yoluyla bağlı bulundukları SGK il müdürlüğüne veya Sosyal Güvenlik Merkezine de yapabileceklerini bildirdi.
Başta Bağ-Kur sigortalıları olmak üzere primini kendi ödeyen vatandaşlarımızın yapılandırma müracaatlarını e-devlet üzerinden alabileceğiz. Bu ve primini kendi ödeyen diğer sigortalılarımızın sosyal güvenlik il müdürlüğüne/sosyal güvenlik merkezine elden ya da posta yoluyla yapılandırma başvurusunda bulunmaları da yeterli olacak.Ayrıca genel sağlık sigortası borçları için ise başvuru şartı aranmayacak, tüm borçlar otomatik olarak SGK tarafından yapılandırılacaktır.