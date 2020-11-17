Defne dallarından yakıt üretiyor

Hatay'ın Yayladağı ilçesinde, defne dallarını pelet cinsi yakıta dönüştüren girişimci Ayşegül Abacı, elde ettiği ürünü yurt içi ve dışına pazarlıyor. İlçede, ailesinin işlettiği defne yaprağı kurutma tesisinde çalışan 1 çocuk annesi Ayşegül Abacı, işyerinde 2016'da çıkan ve 6 gün söndürülemeyen yangında, defne dallarının alevlerden uzun süre kurtulamadığını fark etti. Defne dalının yanıcı özelliğinden faydalanmak isteyen Abacı, daha sonra ağaç kırıntılarından yapılan pelet türü yakıtı araştırdı. Aylık yaklaşık 100 ton üretim yaptıklarını aktaran Abacı, "Kapasitemizi aylık 600 tona çıkarmayı hedefliyoruz. Bununla ilgili makineleri sipariş verdik. Bir kısmı da geldi. Bu şekilde var olan pazara cevap vermiş olacağız" diye konuştu.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN