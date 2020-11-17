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    • Ekonomi
    • 17.11.2020 Gazete
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    larından yakıt üretiyor

    'ın Yayladağı ilçesinde, larını pelet cinsi yakıta dönüştüren girişimci , elde ettiği ürünü yurt içi ve dışına pazarlıyor. İlçede, ailesinin işlettiği defne yaprağı kurutma tesisinde çalışan 1 çocuk annesi Ayşegül Abacı, işyerinde 2016'da çıkan ve 6 gün söndürülemeyen da, defne dallarının alevlerden uzun süre kurtulamadığını fark etti.

    Defne dallarından yakıt üretiyor

    Hatay'ın Yayladağı ilçesinde, larını pelet cinsi yakıta dönüştüren girişimci Ayşegül Abacı, elde ettiği ürünü yurt içi ve dışına pazarlıyor. İlçede, ailesinin işlettiği defne yaprağı kurutma tesisinde çalışan 1 çocuk annesi , işyerinde 2016'da çıkan ve 6 gün söndürülemeyen da, defne dallarının alevlerden uzun süre kurtulamadığını fark etti. Defne dalının yanıcı özelliğinden faydalanmak isteyen Abacı, daha sonra ağaç kırıntılarından yapılan pelet türü yakıtı araştırdı. Aylık yaklaşık 100 ton üretim yaptıklarını aktaran Abacı, "Kapasitemizi aylık 600 tona çıkarmayı hedefliyoruz. Bununla ilgili makineleri sipariş verdik. Bir kısmı da geldi. Bu şekilde var olan pazara cevap vermiş olacağız" diye konuştu.

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