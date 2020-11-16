

İSTİRİDYE MANTARININ FAYDALARI NELERDİR?

Et ve baklagillere eşdeğer protein içeriğine sahip bulunan İstiridye Mantarı, insan vücudu için gerekli olan kalsiyum, fosfor ve demir gibi tüm mineral tuzlar sığır ve tavuk etinde bulunanların iki katı düzeyindedir.

* Tüm mantar türleri içerisinde en yüksek B1 ve B2 miktarına sahip

* Sebzelere nazaran 5-10 kat daha fazla" niasin" içeriyor

* Karaciğer hariç tüm et ve sebzelerden daha fazla "folik asit" içeriyor.

* Azeker ve tansiyon sorunu olanlara tavsiye ediliyor

* Düşük nişasta, yağ ve kalori içerdiği için obezite, şeker ve hipertansiyon hastalarıyla, çok az sodyum içermesinden dolayı nefrit ve kalp rahatsızlığı olanlar için tavsiye ediliyor.

* Tokyo ve Michigan üniversiteleri bilim adamlarının yaptığı araştırma sonuçlarına göre düzenli olarak tüketildiklerinde hastalıklara karşı vücut direncini artırarak bağışıklık sistemini güçlendiriyor.

* Yenilenebilir mantar türleri içerisinde sadece istiridye mantarı, kandaki kolestrol seviyesini düşüren " Lovastatin" adlı etken maddeyi içeriyor.

* Kan dolaşımını düzenliyor ve damar tıkanıklıklarını önlüyor

* Tansiyona iyi geldiği doktorlar tarafından belirtiliyor.

* Aneminin düşmanıdır.

* İstiridye mantarının kolestrolü düşürücü özelliği tüm tıp dünyasında kabul görmektedir. Yağ oranı yok denecek kadar az olan bu tür mantarlar en sağlıklı diyet listelerinin başını çekmektedir.

* İstiridye mantarının bağırsakların daha düzenli çalışmasına büyük katkısı vardır.

* İçerisinde bulunan "Lentinian" adı verilen maddenin tümörleri azalttığı belirtilmektedir.

* Damar sertliği, Beyin Kanamaları ve enfeksiyonlara karşı koruyucudur.

* Düzenli tüketimi ile çocukların gelişiminde büyük katkıları vardır.

* Yüksek miktarda C ve D vitaminleri içermektedir.

Bu özel mantar (Pleurotus ostreatus) çeşidi, içerisindeki zengin besin değerleri sayesinde, yurt dışında bir çok doktor tarafından tedavi amaçlı olarak hastalarına önerilmektedir.