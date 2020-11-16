Tadına baktı, köşeyi döndü! Paraya para demiyor! Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde, elektronik eşya üretimi yapan bir fabrikada işçi olarak çalışan Tufan Yılmaz (35), ek gelir olması için 7 yıl önce evinin bahçesinde kurduğu serada yetiştirmeye başladığı istiridye mantarı üretiminde işini büyüttü. Yıllık ortalama 8 ton üretim yapan, hedefinin dış piyasaya açılmak olduğunu belirten Yılmaz, siparişlere yetişmekte güçlük çektiklerini söyledi. İstridye mantarı türleri, tamamen organik ortamlarda hiçbir kimyasal madde ve gübre kullanılmadan yetiştirilmesi ile güvenilirliğini diğer mantarlardan bir kat daha fazla artırmaktadır. Kültürü yapılan, ülkemiz koşullarına daha uygun olan istridye (kayın) türü mantarlar hastalık ve zararlılara karşı dayanımı, besin değerinin diğer kültür mantarlarından daha yüksek olması, üretiminde kompost fermantasyonu ve örtü toprağı kullanılmaması üretimin güvenli ve steril olmasını sağlamaktadır.
'BİR ARKADAŞIMDA TATTIM VE BEĞENDİM'
Mantar yetiştirmenin yanı sıra elektronik eşya üretimi yapan fabrikadaki işine de devam ettiğini belirten Yılmaz, "Mantar yetiştiriciliğine 2013 yılında başladım. Bir arkadaşımda tattım ve beğendim. Daha sonra da ek gelir olması açısından bir yer yaparak bu işe başladım. Şu an profesyonel anlamda üretimimizi yapıyoruz. Paketleme üzerine de bir çalışmamız var. Hedefimiz, biraz daha büyüyüp, kapasitemizi artırmak ve ardından da piyasaya açılmak" diye konuştu.
Mantar yetiştirdiği seralar hakkında da bilgi veren Yılmaz, "Tesisimiz 120 metrekarelik büyüklükte. 10 ton kompost sığabilecek kapasitede. Mantarın 25 günlük bir kuluçka devresi var. Kompostlarımızı asıyoruz. 25 günlük kuluçka evresinden sonra mantarlarımız 'pin' dediğimiz flaş verme dönemine geçiyor ve büyümeye başlıyor. Büyüdükten sonra 2 ay ya da 3 ay boyunca da hasat edilebiliyor" diye konuştu.
İSTİRİDYE MANTARI NEDİR?
İstiridye Mantarı (Pleurotus ostreatus),kayın mantarı, kavak mantarı, selvi mantarı, yaprak mantarı, lamelli soluk istiridye mantarı, karakulak mantarı v.b. bir çok isimlerle bilinen doğada yetişebilen ve yenilebilen mantar türlerinden bir tanesidir. İsmini aldığı gibi, doğada kavak ve kayın gibi ağaçların gövdelerinde yetişen bir mantar türüdür. İstiridye şeklinde olması nedeniyle "istiridye mantarı" ismini de almış, kültür ortamında yetiştirilebilen ender türlerden bir tanesidir. Hoş bir koku ve damak tadına sahip olan istiridye mantarı, özellikle son yıllarda Türkiye'de ilgi görmüş, besin değeri ve faydalarıyla ciddi talep yaratmıştır.
İstridye mantarı türleri, tamamen organik ortamlarda hiçbir kimyasal madde ve gübre kullanılmadan yetiştirilmesi ile güvenilirliğini diğer mantarlardan bir kat daha fazla artırmaktadır. Kültürü yapılan, ülkemiz koşullarına daha uygun olan istridye (kayın) türü mantarlar hastalık ve zararlılara karşı dayanımı, besin değerinin diğer kültür mantarlarından daha yüksek olması, üretiminde kompost fermantasyonu ve örtü toprağı kullanılmaması üretimin güvenli ve steril olmasını sağlamaktadır.
Doğal antibiyotik özelliklerine sahip olan İstiridye mantarı (selvi mantarı),birçok kanser türünün ve alzheimer hastalarının tedavisinde yurt dışında kullanılmaktadır.
İSTİRİDYE MANTARININ FAYDALARI NELERDİR?
Et ve baklagillere eşdeğer protein içeriğine sahip bulunan İstiridye Mantarı, insan vücudu için gerekli olan kalsiyum, fosfor ve demir gibi tüm mineral tuzlar sığır ve tavuk etinde bulunanların iki katı düzeyindedir.
* Tüm mantar türleri içerisinde en yüksek B1 ve B2 miktarına sahip
* Sebzelere nazaran 5-10 kat daha fazla" niasin" içeriyor
* Karaciğer hariç tüm et ve sebzelerden daha fazla "folik asit" içeriyor.
* Azeker ve tansiyon sorunu olanlara tavsiye ediliyor
* Düşük nişasta, yağ ve kalori içerdiği için obezite, şeker ve hipertansiyon hastalarıyla, çok az sodyum içermesinden dolayı nefrit ve kalp rahatsızlığı olanlar için tavsiye ediliyor.
* Tokyo ve Michigan üniversiteleri bilim adamlarının yaptığı araştırma sonuçlarına göre düzenli olarak tüketildiklerinde hastalıklara karşı vücut direncini artırarak bağışıklık sistemini güçlendiriyor.
* Yenilenebilir mantar türleri içerisinde sadece istiridye mantarı, kandaki kolestrol seviyesini düşüren " Lovastatin" adlı etken maddeyi içeriyor.
* Kan dolaşımını düzenliyor ve damar tıkanıklıklarını önlüyor
* Tansiyona iyi geldiği doktorlar tarafından belirtiliyor.
* Aneminin düşmanıdır.
* İstiridye mantarının kolestrolü düşürücü özelliği tüm tıp dünyasında kabul görmektedir. Yağ oranı yok denecek kadar az olan bu tür mantarlar en sağlıklı diyet listelerinin başını çekmektedir.
* İstiridye mantarının bağırsakların daha düzenli çalışmasına büyük katkısı vardır.
* İçerisinde bulunan "Lentinian" adı verilen maddenin tümörleri azalttığı belirtilmektedir.
* Damar sertliği, Beyin Kanamaları ve enfeksiyonlara karşı koruyucudur.
* Düzenli tüketimi ile çocukların gelişiminde büyük katkıları vardır.
* Yüksek miktarda C ve D vitaminleri içermektedir.
Bu özel mantar (Pleurotus ostreatus) çeşidi, içerisindeki zengin besin değerleri sayesinde, yurt dışında bir çok doktor tarafından tedavi amaçlı olarak hastalarına önerilmektedir.