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    • Ekonomi
    • 15.11.2020 Gazete
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    Üreticiye hibe müjdesi

    ve , Covid-19 süreci nedeniyle yatırımları aksayan üreticilerin hibe desteğine hak kazanmaları için gerekli olan süreyi uzatma kararı aldı.

    Üreticiye hibe müjdesi
    Tarım ve , Covid-19 süreci nedeniyle yatırımları aksayan üreticilerin hibe desteğine hak kazanmaları için gerekli olan süreyi uzatma kararı aldı. Resmi Gazete'de yayımlanan kararla söz konusu yatırım projelerinin fiziki olarak tamamlanması gereken son tarih 4 ay ötelenerek 15 Mart 2021 olarak belirlendi. Kırsal Kalkınma Destekleri 13. Etap kapsamında a dayalı ekonomik yatırımlara ve kırsal ekonomik altyapı yatırımlarına toplam 970 milyon 173 bin lira hibe verilmişti. Verilen hibeler kapsamında 15 bin kişi istihdam edildi.

    BARIŞ ŞİMŞEK
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