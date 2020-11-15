Pandemide 5.7 milyar dolarlık yatırım

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Salgın sürecinde özellikle martla ekim arasında bütün dünya salgınla savaşırken biz tam 5.7 milyar dolarlık yatırım yaptık, sırf ulaştırma altyapısı için. Bunlar çok değerli rakamlar. Bütün tedbirlerimizi aldık, maske, mesafe ve hijyen kurallarına riayet ederek şantiyelerimiz canla başla çalışıyorlar" açıklamasını yaptı.
Bakan Karaismailoğlu, Halkalı-İstanbul Havalimanı Metro Hattı Şantiyesi'nde incelemelerde bulunarak, Olimpiyat Stadyumu yakınındaki şantiyede bir açıklama yaptı. Halkalı- İstanbul Havalimanı Metro Hattı'nın 31.5 kilometre uzunluğunda olduğunu belirten Karaismailoğlu, hattın Halkalı-Marmaray istasyonundan başladığını kaydetti.
Bakan Karaismailoğlu, Halkalı-İstanbul Havalimanı Metro Hattı Şantiyesi'nde incelemelerde bulunarak, Olimpiyat Stadyumu yakınındaki şantiyede bir açıklama yaptı. Halkalı- İstanbul Havalimanı Metro Hattı'nın 31.5 kilometre uzunluğunda olduğunu belirten Karaismailoğlu, hattın Halkalı-Marmaray istasyonundan başladığını kaydetti.