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    • Ekonomi
    • 15.11.2020 Gazete
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    Pandemide 5.7 milyar dolarlık yatırım

    Ulaştırma , Halkalı-İstanbul Havalimanı 'nde incelemelerde bulunarak, yakınındaki şantiyede bir açıklama yaptı. Hattı'nın 31.5 kilometre uzunluğunda olduğunu belirten Karaismailoğlu, hattın Halkalı-Marmaray istasyonundan başladığını kaydetti.

    Pandemide 5.7 milyar dolarlık yatırım
    Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Salgın sürecinde özellikle martla ekim arasında bütün dünya salgınla savaşırken biz tam 5.7 milyar dolarlık yatırım yaptık, sırf ulaştırma altyapısı için. Bunlar çok değerli rakamlar. Bütün tedbirlerimizi aldık, maske, mesafe ve hijyen kurallarına riayet ederek şantiyelerimiz canla başla çalışıyorlar" açıklamasını yaptı.

    Bakan Karaismailoğlu, Halkalı-İstanbul Havalimanı 'nde incelemelerde bulunarak, yakınındaki şantiyede bir açıklama yaptı. Hattı'nın 31.5 kilometre uzunluğunda olduğunu belirten Karaismailoğlu, hattın Halkalı-Marmaray istasyonundan başladığını kaydetti.

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    Haberler Ekonomi Pandemide 5.7 milyar dolarlık yatırım