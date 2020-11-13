7/24 para transferi dönemi

Merkez Bankası'nın yeni ödeme sistemi olan ve vatandaşlara 7/24 bankalar arası para transferi olanağı sağlayan FAST, 18 Aralık tarihinde pilot uygulamayla hizmete giriyor. Uygulama kademeli olarak devreye alınacak. FAST (Fonların Anlık ve Sürekli Transferi) olarak isimlendirilen bu yeni sistem sayesinde vatandaşlar farklı bankalardaki hesapları arasındaki para transferlerini, saniyeler içerisinde, 7 gün 24 saat gerçekleştirebilecek. FAST sistemi ile birlikte, ödemelerin telefon numarası, kimlik numarası veya e-posta adresi gibi bilgiler kullanılarak daha kolay bir şekilde başlatılmasını sağlayan Kolay Adresleme Sistemi de hizmete sunulacak.