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    • Ekonomi
    • 13.11.2020 Gazete
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    7/24 para i dönemi

    'nın yeni ödeme sistemi olan ve vatandaşlara 7/24 lar arası para i olanağı sağlayan , tarihinde hizmete giriyor. Uygulama kademeli olarak devreye alınacak. FAST ( ve ) olarak isimlendirilen bu sayesinde vatandaşlar farklı bankalardaki hesapları arasındaki para transferlerini, saniyeler içerisinde, 7 gün 24 saat gerçekleştirebilecek. FAST sistemi ile birlikte, ödemelerin telefon numarası, kimlik numarası veya e-posta adresi gibi bilgiler kullanılarak daha kolay bir şekilde başlatılmasını sağlayan de hizmete sunulacak.

    7/24 para transferi dönemi
    Merkez Bankası'nın yeni ödeme sistemi olan ve vatandaşlara 7/24 lar arası para i olanağı sağlayan , 18 Aralık tarihinde hizmete giriyor. Uygulama kademeli olarak devreye alınacak. FAST ( ve ) olarak isimlendirilen bu sayesinde vatandaşlar farklı bankalardaki hesapları arasındaki para transferlerini, saniyeler içerisinde, 7 gün 24 saat gerçekleştirebilecek. FAST sistemi ile birlikte, ödemelerin telefon numarası, kimlik numarası veya e-posta adresi gibi bilgiler kullanılarak daha kolay bir şekilde başlatılmasını sağlayan de hizmete sunulacak.
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    Haberler Ekonomi 7/24 para transferi dönemi