3.5 yıl erken emekli olabilirsiniz! Emeklilik bekleyenlere iyi haber! Aynı zamanda yüksek emekli maaşı...

Milyonlarca çalışanın en büyük hayali bir an önce emekli olabilmektir. Bu bağlamda çalışanlar erken emeklilik şartlarının detaylarını oldukça merak ediyorlar. Emeklilik hesapları yapılırken çalıştığınız günler ve ödediğiniz primler çok önemli. Bu primlerin hangi kurumdan yapıldığı da sizin emeklilik tarihiniz açısından önem kazanıyor. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) çatısı altında toplanan Bağ-Kur, SSK ve Emekli Sandığı kurumlarının birden fazlasında çalışması bulunanlar için seçim yaparken devreye son 3.5 yıl, yani 1261 gün giriyor. İsteğe bağlı sigortalılar daha az primle 3.5 yıl erken emekli olabiliyor. Peki 3.5 yıl erken emekli olmak için şartlar neler? 3.5 Yıl erken emeklilik şartı nedir ve nasıl olur? İşte son dakika haberleri ve detaylar takvim.com.tr'de
Normal Şartlarda Ne Zaman Emekli Olabilirim Öğren
Yoğun stres ve tempoda uzun yıllardır sürdürdüğünüz çalışma hayatınızda herkeste olduğu gibi sizin de doğal olarak en büyük arzunuz rahat ve yaşam kalitesi yüksek bir emeklilik hayatıdır. Eğer emekliliğiniz için şimdiden planlamalar yapıyorsanız, ne zaman emekli olacağınızı önceden bilmediğinizde/hesaplamanızda fayda var. Böylelikle emeklilik hayatınızdaki koşulları değiştirebilecek adımlar geç kalmadan atabilirsiniz. Ne zaman emekli olabileceğinizi Sosyal Güvenlik Kurumu'nun e-Devlet Kapısı üzerinde hizmete sunduğu "Normal Şartlarda Ne Zaman Emekli Olabilirim" ekranından kolayca öğrenebilirsiniz.
SGK Ne Zaman Emekli Olabilirim Sorgulama Nasıl Yapılır?
Sosyal Güvenlik Kurumu'nun resmi internet sayfası üzerinden mevcut sigortalılık bilgileriniz üzerinden hangi tarihte emekli olabileceğinizi öğrenebilirsiniz. Ancak ne zaman emekli olabilirim sorgulamalarında alacağınız sonuçlar ile SGK resmi verileri arasında farklılık olabileceğinden, kesin sonuç olmadığına dikkat etmelisiniz. Yine de buradan yapacağınız sorgulamalarda emeklilik tarihinizi kolayca hesaplayabilmeniz mümkündür.
• SGK ne zaman olabilirim uygulamasına ulaşarak, emeklilik tarihi sorgulamanızı yapabilmek için "e.sgk.gov.tr" adresine erişim sağlamalısınız.
• E-SGK sayfasında "Vatandaş" kategorisine giriş yapmalısınız.
• Vatandaş kategorisinde yer alan e-hizmetler arasında sigortalılık durumunuza göre 4A/4B/4C ne zaman emekli olabilirim uygulamalarından sizin için uygun olanını seçmelisiniz.
4A Ne Zaman Emekli Olabilirim Öğrenme
4A yani SSK çatısı altında sigortalı olarak çalışıyorsanız kolay bir şekilde 4A ne zaman emekli olabilirim ekranından 4A emeklilik tarihinizi öğrenebilirsiniz. Bunu öğrenmek için;
• Üst kısımda belirtilen seçim sayfasında "4A Ne Zaman Emekli Olabilirim" seçeneğine tıklamalısınız.
• Açılan ekranda sağ kısımda bulunan "Uygulamaya Git" seçeneğine tıklamalısınız.
• Uygulama ekranında ise cinsiyet ve doğum tarihi gibi bilgileri seçmelisiniz.
• Maluliyet ve erken yaşlanma durumu seçimini yapın.
• Hizmete başlama tarihinizi girin.
• SSK prim ödeme gün sayınızı girin.
• Diğer sandıklara ait gün sayınızı girin.
• Askerlik/Sanatçı gün sayınızı girin(isteğe bağlı).
• Fiili gün sayınızı girin.
• Yurtdışı gün sayınızı girin(varsa).
• 3600 günün doldurulduğu tarih seçimini yapın.
• Bu bilgileri girdikten sonra "Gönder" butonuna basarak, hesaplamanızı yapabilirsiniz.
BUNLARI YAPARSANIZ MAAŞ ARTAR
Gelelim, emeklilikte yüksek maaş almak için çalışırken neler yapılması gerektiğine. Açıkça belirteyim, emekliliğine bir-iki yıl kalmış kişiler için; hele ki, asgari ücret ve biraz üzeri maaş alınıyorsa, emeklilikte yüksek maaş almanın pek de formülü yok. Peki, ne yapılması lazım? Madde madde anlatayım.
Prime esas
kazancın yani, brüt maaşın yüksek olması gerekiyor. Yatırılan primler yüksek olacağından emeklilik maaşı da o oranda yükselir. Belki bu durum işçi statüsünde çalışanlar için geçerli değil ama özellikle Bağ-Kurluların sigorta primlerini yüksek yatırmasını öneririm ki, asgari ücretin yüzde 32'sinin 7.5 katına kadar prim ödeme imkanları var. Bunun üzerinden prim yatırılırsa emekli aylığı da yüksek olacaktır.
Prim, ikramiye gibi ek ödemelerin prime esas kazanca eklenip, gösterilmesi gerekiyor.
Prime esas kazancı asgari ücret ve biraz üzeri olanların emekli aylıkları, yüksek prim yatıranlara göre daha düşük olur. Bu kişiler de emekliliği geldiğinde daha yüksek emekli maaşı için çalışmaya devam
ederlerse, emekli maaşı daha da azalır.
Bordronun düşük olmaması gerekiyor. Bazı çalışanların maaşları yüksek olsa da düşük prim ödemek için bordroları düşük gösteriliyor. Bu da düşük emekli aylığı anlamına geliyor. Belki, çalışma hayatının başlarında bu durum genç çalışanlar için önemli gözükmüyor ama ilerleyen yıllarda büyük sorun haline geliyor. O nedenle ne maaş alınıyorsa bordronun da aynı olması gerekiyor.
Emeklilik için prim gün sayısı yeterli olmayanların yapacakları askerlik, doğum borçlanmalarını yüksek
prim ödeyerek yapmaları emekli maaşını artıran etkenlerden biri.
Birden fazla işyerinde çalışanların emekli maaşı yüksek olur, çünkü kazanç toplamına bakılıyor.
Emeklilik öncesi son 3.5 yıl önemli. Farklı sosyal güvenlik statülerinde çalışsanız da son 3.5 yılda tavandan kazanç bildirip, SSK'dan emekli olursanız maaşınız artar. Artar derken de astronomik bir rakamdan bahsetmiyorum ama yıllık 150 lira ile 180 lira arasında bir artış yaratır.
NASIL HESAPLANIYOR?
2000 yılı ile 2008 arasındaki çalışma döneminde büyüme hızının tamamı emekli maaşında etkin olurken, 2008'den sonra büyüme hızının yüzde 30'u dikkat alınmaya başlandı. Böyle olunca da 2000 öncesi çalışmalar emekli aylığına yüksek yansırken, 2008 sonrası çalışmalar daha düşük yansıyor. Yani, 2008'den sonra aylık bağlama oranı ciddi düşürüldü, buna paralel emekli maaşları da düştü.
Tabii, emekli maaşı bağlanırken kişinin işçi mi, Bağ-Kurlu mu, memur mu; hangi statüde çalıştığına da bakılıyor. Burada kişinin son 7 yılda hangi statüde çalıştığı önemli. 2008'den sonra ilk kez sigortalı olanlarda durum değişiyor. Bu tarihten sonra sigorta olanlar için son 7 yıl kuralı geçerli değil, tüm çalışma süresine bakılarak emekli olunuyor. Burada da en fazla hangi statüde çalışılıp, prim ödenmişse emeklilik şartları da o statü üzerinden oluyor.
Anlayacağınız emekli maaşı hesaplaması zor ve karmaşık. O nedenle de, 'maaşım ve yaşım bu, şu kadar yıl çalışıyorum, şu kadar prim günüm var, emekliliğime de şu kadar zaman var, ne kadar maaş alırım?' sorusunun cevabı pat diye verilemez. Bu hesabı Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) yapıyor. Maaşı düşük bulursanız da itiraz edip, yeniden hesaplanmasını talep etme hakkınız var.