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    • Ekonomi
    • 09.11.2020 Gazete
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    Lüks yatırım

    ’ başladı. ’da ’a kadar sürecek fuarda, fiyatı 50 bin liradan 70 milyon liraya kadar uzanan 250 tekne sergileniyor.

    Lüks yatırım

    ' başladı. 'da 'a kadar sürecek fuarda, fiyatı 50 bin liradan 70 milyon liraya kadar uzanan 250 tekne sergileniyor.

    EL EMEĞİNİN ÜRÜNÜ
    Birbirinden özel teknelerin sergilendiği etkinlikte, içinde 24 ayar ların olduğu Müzeyyen isimli tekne dikkat çekiyor. Tuzla tersanelerinde yüzde 80 yerlilik oranıyla inşa edilen ve sahibinin özel olarak altın kaplamalarla donattığı 18 metre uzunluğundaki tekneye iç ve dış altın kaplamalar için fazladan 1 milyon liraya yakın harcama yapıldı. Tamamen el işçiliği ürünü olan teknenin satış fiyatı ise 10 milyon liraya yaklaşıyor.

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