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    • Ekonomi
    • 04.11.2020 11:24
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    • 04.11.2020 11:24
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    Vatandaşlara son gün uyarısı! Valilik, Kaymakamlık ve Belediye kurumları e-devlet üzerinden başvurusu nasıl yapılır?

    Kaymakamlık, Valilik ve Belediye yardımı en çok merak edilen konulardan birisi. İşsizlere, fakirlere çalışmayan herkese başvuruları SYDV 'lerin bağlı olduğu Kaymakamlıklardan yapılıyor. Devlet tarafından yapılan destek ödemeleri çok farklı kurumlar tarafından ödeniyor. Bu ödemelerin bazıları bakanlıklar üzerinden ödenirken bazı destekler ise bakanlıkların alt birimleri tarafından sağlanıyor. Vatandaşlara bu alanda destek sağlayan kurumların başında ise valilikler ile kaymakamlıklar geliyor. Maddi durumu iyi olmayan, geliri bulunmayan ya da düşük gelirli olan vatandaşlara valiliklerden çeşitli alanlarda ödemeler yapılır. Peki Valilik, Kaymakamlık ve Belediye kurumları e-devlet üzerinden maddi yardım başvurusu nasıl yapılır?

    takvim.com.tr
    Kaymakamlık, Valilik ve Belediye e-devlet maddi yardım ekranı

    Korona nedeni ile dar gelirli ailelere Valilik, Kaymakamlık ve Belediyeler tarafından yardım yapıldığı belirtilmişti. Bu durumda hangi kurum hangi yardımı yapmaktadır? Devlet vatandaşlara çok önemli yardımlar yapmaya devam ediyor. Koronavirüsle mücadele kapsamında Devletten ihtiyaç sahibi vatandaşlara yardımlar başladı. Valilikler, Kaymakamlıklar, Belediyeler ve ilgili tüm kurumlar ihtiyaç sahibi durumda olan vatandaşlara hızla yardımları ulaştırıyor. E-devlet üzerinden yardım başvuruları da gerçekleştirilebiliyor. Valilik, Kaymakamlık, Belediye ve diğer Devlet kurumlarına yardım başvuruları gerçekleştiriliyor. Maddi yardım başvurusu nasıl yapılır?

    VALİLİKLER VE KAYMAKAMLIK DESTEK ÖDEMELERİ

    Maddi durumu iyi olmayan, geliri bulunmayan ya da düşük gelirli olan vatandaşlara valiliklerden çeşitli alanlarda ödemeler yapılır.

    Vatandaşların içinde bulundukları durumlara göre oluşan ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla sağlanan bu destek ödemeleri yakacak yardımı, erzak yardımı, eğitim yardımı, maddi destek ve nakit para yardımı gibi alanlarda ödenir.

    KAYMAKAMLIKLARDAN YARDIMLAR

    Kaymakamlık yardımları, maddi olarak ihtiyacı bulunan gerçek ihtiyaç sahibi ailelere verilmektedir. Kaymakamlıklar tarafından gıda, giyim, eğitim, sağlık ve yakacak gibi desteklerin yanı sıra nakit para yardımı da yapılabilmektedir. Bu yardımlar için birçok katı şart da aranıyor. Kaymakamlık yardımından yararlanacak ailenin üzerine taşınmaz mülk olmaması ve gelir durumunun hayli düşük olması aranıyor.

    Kaymakamlıklara nazaran Valilikler ve Belediyeler daha geniş ölçüde sosyal yardımlarını ulaştırabilmektedir. Bunun yanı sıra Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından sosyal yardımlar artarak ödeniyor. Başvurular E-devlet ve telefon üzerinden yapılabiliyor.

    VALİLİKLERDEN ALINAN YARDIMLAR

    Valilikler tarafından vatandaşa sağlanan yardım ve destekler, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı olarak gerçekleştirilen yardımları kapsamakta olup bunlar 450 TL olarak ödenen öğrenci yardım parası, kira yardımı, fakirlik maaşı yardım kalemleridir. Bu yardımlardan yararlanmak için kimlik belgesi ve fotokopisi, ikametgah belgesi, geliri olmadığına dair gelir test, başvuru dilekçesi, emekliliğe hak kazanmamış olmak, gayrimenkul ve menkul sahibi olmamak şartlarını sağlaması gerekmektedir.

    Fakir Ailelere Devlet Yardımı

    Durumu olmayan ve ailesini geçindiremeyen vatandaşlarımız için devletimiz kapılarını açarak bir çok yardımda bulunmaktadır. Maddi yardımların yanı sıra kira, giyecek, yiyecek, yakacak yardımları da verilmektedir. Ülkemizde çok sayıda vatandaşımız açlık sınırının altında yaşamaktadır. Bu nedenle de bir çok aile maddi yetersizlikler sonucunda oldukça sıkıntı yaşamaktadır. Devletimiz ilk olarak İş-kur tarafından işsiz olan vatandaşlarımıza iş imkanı sunmaktadır. Bunun yanı sıra çalışamayacak durumda olan ve hiç bir geliri bulunmayan vatandaşlarımız için fakirlik maaşı verilerek bir çok aileye maddi destek sağlanmaktadır.

    Belediye yardımı nasıl alınır, belediye yardımı başvurusu?

    Erzak yardımı belediyelerce ihtiyaç sahiplerine koliler halinde dağtılabileceği gibi kupon ya da nakdi yardım şeklinde olabilir.

    Erzak yardımıcı için gerekli belgeler hangileridir?

    Belediyenin erzak yardımından faydalanmak isteyen kişiler belli başlı şartlara uyuyor olması gerekiyor. Erzak yardımından yararlanmak için gerekli belgeler şöyle:

    Nüfus cüdanı fotokopisi

    Dilekçe

    Muhtaçlık belgesi (Muhtarlıktan alabilirsiniz)

    Ayrıca belediyeler farklı belgeler de talep edebilir. Bu nedenle başvuru öncesinde belediyelerde bilgi almalısınız.

    Belediyelerin ihtiyaç sahiplerine sunduğu yardımlar şöyle:

    Belediye yardım parası

    Odun ve kömür yardımı

    Gıda ve erzak yardımı

    Muhtaç asker ailesi yardımı

    Belediye yaşlı bakım hizmetleri

    Kırtasiye yardımı

    Öğrencilere okul yardımı

    Belediye bursu

    Giyecek yardımı

    Sosyal yardım kartı

    Şehit ve gazi yakınlarına yardım

    Fakir ailelere kira yardımı

    Sağlık ve ilaç yardımı

    Bebekler için bez ve mama yardımı

    Engelli yardımları

    Belediye yardımı başvurusu nasıl yapılır?

    Belediyeden belediye başvuru işlemlerinin adımları değişmektedir. Bazı belediyeler başvuruları telefonla bazıları ise bizzat görüşmeyle almakta. Bu nedenle bağlı bulunduğunuz belediyeye gidip konu hakkında destek alabilirsiniz.

    Belediyeden nakdi yardım almak için hangi belgeler gerekiyor?

    Belediyelerden nakdi yardım almak erzak yardımı almaktan daha zordur. Çünkü kişiler ihtiyaç sahibi olduklarını belgelerle kanıtlamak durumundadır. İşte, nakdi yardım almak isteyenler için gerekli olan belgeler:

    TC kimlik numaranızın yazdığı kimlik belgeniz

    Yardım dilekçesi

    Sağlık provizyon aktivasyon belgesi. Bu belge Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan alınır. Bu belgenin istenmesinin sebebi, kişinin çalışıp çalışmadığını görebilmektir.

    Muhtarlıktan alınmış ikametgah belgesi

    Üzerine kayıtlı araç olmadığına dair belge

    Ayrıca belediyeye başvuru yapmadan önce gerekli evraklar konusunda daha net bilgi almalısınız. Çünkü belediyelerin istediği belgeler farklı olabilir.

    BELEDİYELERİN YAPTIĞI YARDIMLAR

    Her belediyenin Sosyal Yardım ve Hizmet yönetmeliği bulunmaktadır. Bu yönetmelikler dahilinde belediyeler aşağıda sayılan kişilere tespit sonucunda ayni ve nakdi yardım yapmaktadır;

    Sigortalı bir işte çalışmayan ve sosyal güvencesi olmayan şahıs ve ailelere
    Evinde yeme ihtiyacını karşılayamayacak olanlara düzenli olarak yapılacak yemek yardımları
    Yaşlılara ve engellilere yapılan yardımlar
    Doğal felaketler sebebi ile yardıma muhtaç olan kişilere yapılan yardımlar
    Hastalıkları sebebi ile çalışamayacak durumda olanlar
    Belediyenin inceleme yapan komisyonu tarafından yardıma muhtaç olduğunun tespiti yapılan kimseler
    Eğitim amaçlı yapılan yardımlar başlıklarında ve bu şekilde mağduriyet yaşayan kişilere yardım yapılmaktadır.
    Belediyelerden yardım talebinde bulunmak isteyen kişilerin ikametgah belgeleri, T.C. kimlik fotokopisi ve başvuru taleplerini anlatan bir dilekçe ile belediyelere, kolluk kuvvetlerine ya da muhtarlarına giderek başvuruda bulunmaları yeterli olmaktadır. Başvuru sonrasında belediye ekiplerince adresinizde inceleme yapılacaktır. Bu sebeple gerçek manada muhtaç olduğunuzun anlaşılması durumunda yardımlardan faydalanmaya başlayabileceksiniz. Boşanan kadına devlet destekleri ve maddi yardımlar başlıklı içeriğimizden detaylı bilgi alabilirsiniz.
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    Haberler Ekonomi Vatandaşlara son gün uyarısı! Valilik, Kaymakamlık ve Belediye kurumları e-devlet üzerinden maddi yardım başvurusu nasıl yapılır?