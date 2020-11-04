KAYMAKAMLIKLARDAN YARDIMLAR

Kaymakamlık yardımları, maddi olarak ihtiyacı bulunan gerçek ihtiyaç sahibi ailelere verilmektedir. Kaymakamlıklar tarafından gıda, giyim, eğitim, sağlık ve yakacak gibi desteklerin yanı sıra nakit para yardımı da yapılabilmektedir. Bu yardımlar için birçok katı şart da aranıyor. Kaymakamlık yardımından yararlanacak ailenin üzerine taşınmaz mülk olmaması ve gelir durumunun hayli düşük olması aranıyor.

Kaymakamlıklara nazaran Valilikler ve Belediyeler daha geniş ölçüde sosyal yardımlarını ulaştırabilmektedir. Bunun yanı sıra Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından sosyal yardımlar artarak ödeniyor. Başvurular E-devlet ve telefon üzerinden yapılabiliyor.

VALİLİKLERDEN ALINAN YARDIMLAR

Valilikler tarafından vatandaşa sağlanan yardım ve destekler, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı olarak gerçekleştirilen yardımları kapsamakta olup bunlar 450 TL olarak ödenen öğrenci yardım parası, kira yardımı, fakirlik maaşı yardım kalemleridir. Bu yardımlardan yararlanmak için kimlik belgesi ve fotokopisi, ikametgah belgesi, geliri olmadığına dair gelir test, başvuru dilekçesi, emekliliğe hak kazanmamış olmak, gayrimenkul ve menkul sahibi olmamak şartlarını sağlaması gerekmektedir.