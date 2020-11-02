"2021'DE PAZAR GERİLEYECEK"

Bu yılın artan fiyatlara rağmen otomotiv pazarının beklentileri karşılayacağını belirten Cardata Genel Müdürü Hüsamettin Yalçın: "Önceki yıllardan ötelenmiş talep çok önemli bir şekilde insanları otomobil satın almaya teşvik ediyor.

İkinci el ve sıfır kilometre araç, bir yatırım aracı olarak görülüyor. İnsanlar şu an fiyat yüksek de olsa araç satın almak istiyorlar. Yaklaşık 710-720 bin aralığında bir sıfır km araç satış pazarı öngörüyoruz.

2021'de ise pazarın doymuşluğu ile birlikte 600 bin seviyesine gerileyeceğini öngörüyoruz. Bunun yaklaşık 10 katı da ikinci el araç satışı olacaktır. Üretim, pandemi kısıtlamaları yüzünden yüzde 100 kapasiteye ulaşmayacak.

İthalatta da araç bulmak çok kolay olmayacak. Dolayısıyla fiyatlar sıfırda ve ikinci elde yüksek olarak devam edecek."

Araba pazarında vatandaşların çok olduğu ama araçların satılmadığını dile getiren bir başka satıcı Ümit Çakır, "Üç dört ay öncesinin fiyatları konuşuluyor. İnsanlar tabi ne kadar rehavet gösteri kendinizde görüyorsunuz ama çoğu alıcı değil. Gelip soranlar oluyor bekliyoruz biz de. Kendimizin arabasını satıyoruz ama tok satıcıyız, öylesine geldik. Ortama bakmak ve fiyatları görmek için geldim. Ben de araba arıyorum, bu aracı satıp başka araç almak için ama sonra böyle araç alacağımı düşünemiyorum" diye konuştu.