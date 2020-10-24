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    • Ekonomi
    • 24.10.2020 Gazete
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    Devlete olan , prim, ceza gibi tüm lara yapılandırma imkanı! İşte detaylar...

    Devlete olan , prim, ceza gibi tüm lara yapılandırma mi kanı geliyor. Yıl sonuna kadar başvuru olacak. ler silinecek. 36 aya varan vade imkanı olacak. İlk taksitler Ocak-Şubat aylarında başlayacak.

    500 milyar liralık yapılandırma paketi ile vergiden prime, trafik cezalarına kadar kamu kurumlarına olan hemen hemen tüm borçlar kolayca kapatılacak. AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, kanun teklifinin detaylarını açıkladı.

    Buna göre;

    HANGİ BORÇLAR KAPSAMDA?:
    Gelir vergisi, kurumlar vergisi, KDV, ÖTV, MTV borçları, vergi cezaları, trafik, nüfus ve seçim cezaları, idari para cezaları, öğrenim katkı kredisi ve öğrenim kredisi borçları, ecrimisiller, haksız alınan destekleme ödemeleri, primler, emlak, çevre temizlik, ilan ve reklam vergi ve harçları, su, katı atık ücretleri, birlik aidat ödemeleri, gümrük vergileri, kaynak kullanımı destekleme fonu, taşınmaz kültür hazine alacakları...

    NE ZAMAN BAŞVURULACAK?:
    Yıl sonuna kadar başvuru yapılabilecek.

    ÖDEME NASIL OLACAK?:
    Faizler silinecek. Bunun yerine daha avantajlı olan Yİ-ÜFE uygulanacak. İlk taksit içerisinde borçlar ödenirse, Yİ-ÜFE'den çıkan gecikme zammının yüzde 90'ı da silinecek.

    TAKSİTLER NE ZAMAN BAŞLIYOR?:
    İlk taksit ödemeleri Ocak-Şubat aylarında başlayacak.

    NE KADAR SÜREDE ÖDENECEK?:
    Maksimum 18 taksit yapılabilecek. Taksitler iki ayda bir ödenecek. Yani 36 ayda borçlar kapatılabilecek
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    Haberler Ekonomi Devlete olan vergi, prim, ceza gibi tüm borçlara yapılandırma imkanı! İşte detaylar...