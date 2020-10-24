ÖDEME NASIL OLACAK?:

Faizler silinecek. Bunun yerine daha avantajlı olan Yİ-ÜFE uygulanacak. İlk taksit içerisinde borçlar ödenirse, Yİ-ÜFE'den çıkan gecikme zammının yüzde 90'ı da silinecek.

TAKSİTLER NE ZAMAN BAŞLIYOR?:

İlk taksit ödemeleri Ocak-Şubat aylarında başlayacak.

NE KADAR SÜREDE ÖDENECEK?:

Maksimum 18 taksit yapılabilecek. Taksitler iki ayda bir ödenecek. Yani 36 ayda borçlar kapatılabilecek