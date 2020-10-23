Milyonlarca vatandaşın büyük bir merakla beklediği borç yapılandırması ile ilgili çok önemli bir gelişme yaşandı. AK Parti TBMM Grup Başkanvekili Mehmet Muş, TBMM'de borç yapılandırması paketine ilişkin açıklamalarda bulundu. İlgili paket ile vatandaşlara 18 taksit hakkı tanınacağını ve ilk ödemenin 18 Şubat'ta olacağını belirten Mehmet Muş, ilgili paketin vergi, SGK, KYK, Trafik, Köprü borcu ve cezalarını kapsadığını söyledi. Peki hangi borçlar yapılandırıldı? Vergi borçları ne zaman, kaç taksitle kaç ay ödenecek? Borç yapılandırma işlemini gerçekleştirmek için öncelikle borç sorgulaması yapılmalıdır. Vergi borcunun olup olmadığına dair sorgu yaparak borç detaylarını öğrenen kişiler yapılandırma işlemine başvurmalıdır. İşte son dakika haberleri ve tüm haberler sayfamızda..
18 TAKSİT YAPILACAK
TBMM'de basın toplantısı düzenleyen Muş, ''Gümrük vergisi faizleri ve gecikme zamları yapılandırma kapsamında. Yıl sonuna kadar müracaat şartı getiriyoruz. Maksimum 18 ay taksit olacak'' dedi.
İLK TAKSİT ŞUBATTA
Muş şöyle konuştu: ''Sosyal güvenlik primleri idari cezaları gecikme cezaları ve faiz zamları yapılandırma kapsamında. Burada da yine yıl sonuna kadar müracaat yapılacak. 18 eşit taksite bölünüyor. İlk taksitin Şubat 2020 tarihinden ödenmesi öngörülüyor. Emlak vergisi, çevre temizlik vergisi, ilan ve reklam vergisi, su, temizlik vergisi, atık su, katı atık ücretleri, yol katılım payları muhtelif ücretlerden alacaklı kurum alacaklarıyla zam ve faizler yapılandırmaya alınan borç alanları.''
BİRLİK AİDATLARI DA YAPILANDIRMA KAPSAMINDA
Muş'un verdiği bilgiye göte TOBB, TESK, Barolar Birliği, TÜRMOB, ihracatçı birliklerini aidat ödemeleri yapılandırma kapsamında. KOSGEB tarafından kullandırılan desteklerden kaynaklarından alacaklar da bu yapılandırma kapsamında yer alacak.
OSB KREDİ BORÇLARI YAPILANDIRILACAK
OSB kredi borçları bu kanun kapsamında yapılandırılıyor.
Vakıflar genel müdürlüğü ve muhafaza vakıfların kiralanması ile kira alacakları, TSE hizmet bedeli alacakları da yapılandırma kapsamında.
BORÇ YAPILANDIRMA NEDİR?
İhtiyaç anında aldığınız bir ihtiyaç kredisini ödemekte zorluk çekebilir ya da SGK borcunuzu ödeyememiş olabilirsiniz. Ya da motorlu taşıtlar vergisi gibi bazı vergilerinizi ödemekte zorlanmışsınızdır. Buna benzer birçok durumda ödemeler zamanında yapılamadığından borçluluk hali artarak devam eder.
Bu gibi durumlar sonucu çeşitli kurumlar tarafından zaman zaman borç yapılandırması yapılarak ödeme kolaylıkları sağlanır. Borçlu olduğunuz miktar için istenen belgeler ile birlikte yetkili mercilere başvurarak borcunuzu bütçenize uygun olacak şekilde yapılandırarak ödeyebilirsiniz.
Vergi Borcunun Yapılandırılması Nasıl Olur?
Borç yapılandırma işlemini gerçekleştirmek için öncelikle borç sorgulaması yapılmalıdır. Vergi borcunun olup olmadığına dair sorgu yaparak borç detaylarını öğrenen kişiler yapılandırma işlemine başvurmalıdır.
Yapılandırma döneminde belirlenen süre içerisinde yapılan başvurular dilekçe ile bizzat vergi dairesine gidilerek ya da posta yolu ile de yapılabilir. Bu yollar dışında internet üzerinden yapılabilen başvurularda ilk olarak T.C. kimlik numarası olmak üzere gerekli olan tüm kimlik bilgilerinin girilmesi gerekir.
İnternet Üzerinden Vergi Borcu Yapılandırma Nasıl Yapılır?
İlk olarak Gelir Dairesi Başkanlığı sitesine giriş yapılır.
''İnternet Vergi Dairesi'' giriş ekranı üzerinden istenen kimlik bilgilerinin doğru ve eksiksiz olarak girilmesi gerekir.
Ardından ekranda açılacak olan sayfa ilgili kişinin borcuna ilişkin sayfadır.
Bu sayfa üzerinden başvuru formu doldurulmalıdır.
Borca ilişkin olarak kişilerden istenen iletişim bilgileri; telefon numarası, adres bilgileri ve e-posta bilgilerinin girilmesi gerekir.
Yapılandırılmak istenen borçların seçimi yapılarak borçlu olunan vergi dairesinin bulunduğu il seçilir.
Borç yapılandırma işleminin onaylanması için 'Evet' yazılı butona tıklanmalıdır.
İşlem ile ilgili açıklanmalar okunarak gerekli onayın verilmesi ile başvuru işlemi tamamlanmaktadır.