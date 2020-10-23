BORÇ YAPILANDIRMA NEDİR?

İhtiyaç anında aldığınız bir ihtiyaç kredisini ödemekte zorluk çekebilir ya da SGK borcunuzu ödeyememiş olabilirsiniz. Ya da motorlu taşıtlar vergisi gibi bazı vergilerinizi ödemekte zorlanmışsınızdır. Buna benzer birçok durumda ödemeler zamanında yapılamadığından borçluluk hali artarak devam eder.

Bu gibi durumlar sonucu çeşitli kurumlar tarafından zaman zaman borç yapılandırması yapılarak ödeme kolaylıkları sağlanır. Borçlu olduğunuz miktar için istenen belgeler ile birlikte yetkili mercilere başvurarak borcunuzu bütçenize uygun olacak şekilde yapılandırarak ödeyebilirsiniz.

Vergi Borcunun Yapılandırılması Nasıl Olur?

Borç yapılandırma işlemini gerçekleştirmek için öncelikle borç sorgulaması yapılmalıdır. Vergi borcunun olup olmadığına dair sorgu yaparak borç detaylarını öğrenen kişiler yapılandırma işlemine başvurmalıdır.

Yapılandırma döneminde belirlenen süre içerisinde yapılan başvurular dilekçe ile bizzat vergi dairesine gidilerek ya da posta yolu ile de yapılabilir. Bu yollar dışında internet üzerinden yapılabilen başvurularda ilk olarak T.C. kimlik numarası olmak üzere gerekli olan tüm kimlik bilgilerinin girilmesi gerekir.