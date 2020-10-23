Milyonları ilgilendiriyor! 2021’de memur fazla mesai ücreti ne kadar? Fazla mesai hesaplama…

2021 yılında memurların ne kadar fazla mesai ücreti alacağı belli oldu. Kamu kurumlarında çalışan memurlara verilen fazla mesai ücretlerinde değişikliğe gidildi. 1 Ocak 2021'den itibaren yeni mesai ücretleri uygulamaya konulacak. Peki, fazla mesai ücreti ne kadar oldu? Fazla mesai hesaplama nasıl yapılır? Yapılan düzenlemeyle yurt içi gündelik tutarları da artırıldı.

2021 FAZLA MESAİ ÜCRETİ NE KADAR?

Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi verilerinden derlenen bilgiye göre, memurların saat başı fazla çalışma ücreti, yeni yılda yüzde 6,19 artacak. 2 lira 26 kuruş olan saat başı fazla mesai ücreti, 1 Ocak 2021'den itibaren 2 lira 40 kuruş olarak uygulanacak.