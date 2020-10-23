



Hükümet, 2021 bütçesini, önceki yıllarda olduğu gibi emeklilerin, kamu çalışanlarının haklarını gözeterek, enflasyona ezdirmeyecek şekilde hazırladı. Memurların ve memur emeklilerinin maaşına 2021'de yüzde 3+3 zam ve enflasyon farkı yansıtılırken, kamu görevlilerinin fazla mesai, yurt içi gündelik gibi ödemelerinin tutarları da yükselecek.