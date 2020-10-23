Hükümet, 2021 bütçesini, önceki yıllarda olduğu gibi emeklilerin, kamu çalışanlarının haklarını gözeterek, enflasyona ezdirmeyecek şekilde hazırladı. Memurların ve memur emeklilerinin maaşına 2021'de yüzde 3+3 zam ve enflasyon farkı yansıtılırken, kamu görevlilerinin fazla mesai, yurt içi gündelik gibi ödemelerinin tutarları da yükselecek.
Devlet memurlarının saat başına fazla mesai ücretleri, yeni yılda 14 kuruş artarak 2.40 liraya yükselecek. Bakanlıkların özel kalem müdürlüklerinde çalışan personele ve makam şoförlerine ayda 90 saati, genel müdürlüklerin merkez teşkilatlarında görevli şoförlere de 60 saati geçmemek üzere yeni yılda 2.39 lira yerine 2.54 lira fazla mesai ücreti ödenecek.
Teknik ortaöğretim kurumlarında görev yapan MEB idari personeline, fiilen yaptıkları fazla mesai için ayda 100 saati geçmemek kaydıyla saat başına 4.14 lira ödemede bulunulacak. 2002-Ekim 2020 döneminde aile yardımı ödeneği dahil ortalama memur maaşı yüzde 768 artışla 5 bin 16 liraya çıktı.
HAZAL ATEŞ