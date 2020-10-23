Merhaba Ben kendim SSK emeklisiyim babam tarım sigortasından emekliydi babam vefat edince maaş anneme kaldı annemde vefat etti ben dulum babamdan kalan maaşı ben alabilir miyim? Saliha Kaya



Aktif sigortalılığı bulunan veya kendi sigortalılığından dolayı gelir ve aylık almakta olan kız çocuklarına yetim aylığı bağlanmamaktadır.

Merhaba, 20.02.2020 tarihinde emeklilik için dilekçemi verdim. Aradan 2 ay geçmesine rağmen bir cevap gelmedi. Daha sonra şahsen gidip bilgi almak istedim, dosyamın son çalışmış olduğum bölge olan Kadıköy SGK'ya gönderdiklerini dosyanızı oradan takip edeceksin diye söylediler, Kadıköy SGK'ya gittim Bağkur kaydın olduğundan Fatih SGK'dan cevap bekliyoruz oradan bilgi alabilirsin dediler Fatih SGK'ya gittim adına 2006 yılında Bağkur kaydı var son 5 yılın SGK'an olduğundan yine SGK'dan emekli olacaksın fakat 2006-2014 yılları arasındaki SGK primlerini Bağkur'a aktarılması için dilekçe vermen gerek' dediler. 2006'nın Nisan ayında başka bir yerde SGK'lı olarak çalışmakta iken bir firmaya ortak oldum ve hiç ara vermeden aynı ortak olduğum firmaya müdür atanarak SGK girişim yapıldı. Mali müşavirimiz o zamanlar kendi firmanda SGK'lı olabiliyorsun diye bir kanun var buna istinaden SSGK'lı oldum dedim. Fatih SGK'daki yetkili sen şu anda emekliliğe başvuruyorsun öyle bir kanun vardı fakat yaklaşık 1 yıl önce kaldırıldı Bu sebepten yeni kanun gereği senin 2006-2014 yılları arasında Bağkurlu yaptık' dediler 2014 yılının nisan ayında şirketimi devrettim hiç boşluk vermeden Aralık-2014 tarihinde başka bir Firmaya SGK'lı olarak işe girdim emekli olana kadar çalıştım. Ne kadar araştırsam da net Bir cevap alamadığımdan mecburen dediklerini yaptım ödenen günlerimi Bağkur'a aktartıp işlerimin yürümesini sağladım. Fakat burada 9.550 gün ödenmiş primim varken 2.400 gün primim kayboldu iptal ettiler sadece 2006-2014 yıllarında adıma ödene SGK primlerinden işçi paylarım hesaplandı adıma ödenen primden işveren payları düşüldü. Burada Kaybım olan adıma idenmiş işveren pay primlerini geri alabilir miyim alabilirsem nasıl bir yol takip etmeliyim …Ahmet Kabakcı



2008 yılında yürürlüğe giren 5510 sayılı kanun ve 2011 yılında yürürlüğe giren 6111 sayılı kanunun sizin durumunuzla ilgili maddeleri maalesef yanlış yorumlandığından binlerce şirket ortağı sigorta statüsü (4/a-4/b) bakımından mağdur oldu. Mevzuat gereği hizmetlerinizde çakışma olan sürelerden dolayı bazı 4/a süreleriniz iptal edilmiş, bu süreler 4/b sigortasına aktarılmış. Kurum tarafından re'sen yapılan işlemler sonucunda İşçi paylarını almışsınız, işveren paylarını taraf olmadığınızdan alamamışsınız. İptal edilen dönemlerde hangi işyerinde çalıştıysanız o işyerine müracaat ederek işyeri adına iade talebinde bulunmanız gerekmektedir. O döneme ait primler sadece işverene iade edilir. Ancak işyeri size bu primleri aldıktan sonra da vermek zorunda değildir.