Milyonlarca, memur, işçi, dul, yetim, emekli bu sorulara yanıt arıyor, En çok merak edilen ise ne zaman emekli olurum, ne kadar maaş alırım? Çalışma hayatında yer alan vatandaşların emeklilik sürecine ilişkin detaylar, ilk işe başlama tarihleri, doğum tarihleri, sigortalılık süreci, kaç yaşında oldukları, askerlik ve doğum borçlanmaları ile değişiyor. Bu kapsamda vatandaşlar kendi durumlarını öğrenmek için sorularını uzmanlara soruyorlar. Erkeklerde emeklilik sürecine doğrudan etki eden etmenlerden birisi de askerlik borçlanması. İşte askerlik borçlanması ile 61 yaşında emeklilik şartlarına dair detaylar.
Merhaba, 17 Ocak 1991 de mühendis olarak emekli sandığına tabii olarak kamuda göreve başladım, 2014 yılı Mart ayında memuriyetten istifa ederek bugüne kadar iş veren olarak Bağkur üzerinden primlerimi yatıyorum. 15 Ekim 1969 doğumluyum, emekli olma tarihimin 15 Ekim 2021 olduğunu düşünüyorum ancak emekli olduğumda Bağ-Kur'a tabi olacağımdan istifa etmiş olduğum 23 yıllık devlet memurluğuna isabet eden kısmı için emekli ikramiyesi almam mümkün mü? Bu konuda izahat getirirseniz sevinirim. Hıdır Demir
Bağkur kapsamında sigortalılık başlangıç tarihinize istinaden 9000 prim günü ve 52 yaş şartına tabisiniz. Sorunuzda da belirttiğiniz üzere 2021 yılını beklemeniz gerekecektir. Memuriyetinizde geçen hizmetlerinize ilişkin ikramiye talebinde bulunabilirsiniz. 08.09.1999 ve öncesinde 15 yıl sigortalılık süresi ve en az 10 yıl prim ödemesi bulunan 4/c sigortalılarına istifa ettiklerinde ikramiye ödemesi yapılmaktadır. 23 Tam yılınız varsa bu 23 yıl için ikramiye ödemesi alabilirsiniz. Tam yılın haricinde kalan ay ve güne göre ikramiye hesabı yapılmaz ve ödeme çıkarılmaz.
1995 ten 2002 ye kadar vergi girişim var ama Bağkur girişim yok geriye dönük Bağkur borçlanması yapabilir miyim veya mahkeme yoluyla kazanma şansım var mı? Erol Evren
Belirtilen dönemlerde Bağkur tesciliniz yoksa o dönemleri borçlanma şansınız bulunmamaktadır. Tescili olan kişilerde ise kurum tescil tarihinden sonra olan süreleri işlemektedir. 01.10.2008 Tarihinden sonraki süreler borçlanılabilir ancak bu tarihten önceki süreler tescil kaydı yoksa borçlanılamaz. Belirtilen konu kanun ile sabit olduğundan dava yoluna gitmeniz sonuç vermeyecektir. Olası bir torba kanun ile bu hak tanınırsa yararlanabilirsiniz ancak yürürlükte olan mevzuat kapsamında maalesef borçlanma hakkınız yok.
Merhaba 20.08.1969 doğumluyum ilk işe giriş tarihim 15.07.1990 şuanda 6130 günüm var. 1993 ve 1998 yılları arasında polis memuru olarak görev yaptım bu hizmetinden dolayı 1800 günüm ve 330 gün fiili hizmetim var normalde 52 yaşında emeli oluyorum 330 gün fiili hizmetimden dolayı 11 ay önce emekli olabilir miyim? Teşekkür eder iyi günler dilerim. Nihat Kızıltunç
Fiili hizmet süresi zammı uygulamasının şartları 'Fiili Hizmet Süresi Zammı Uygulamasının Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik'lebelirlenmiştir. İlgili yönetmeliğin 5.Maddesindeki tablonun 14. Sırasında Polislere tanınan fiili hizmet günü '90 gün' şeklinde yer almaktadır. Her bir yıla 90 gün fiili hizmet zammı hizmet listenize eklenmektedir. Fiili hizmet süresinin yaştan düşülmesi de ilgili yönetmeliğin 9.Maddesinde belirtilmiştir. İlgili yönetmelik maddesi gereği polisler için fiili hizmet süresi zammının yarısı kadar yaştan düşüldüğü belirtilmektedir. Ancak bu şartın da uygulanması için en az o meslek grubu içerisinde 3600 prim gününüzün bulunmuş olması şartı vardır. Siz 3600 gün şartını sağlamadığınız için yaş indiriminden faydalanamayacaksınız.
Merhaba 18-11-2011 tarihinde eşimi kaybettim Bağkur'dan dul maaşı almaktayım, 21.11.2002 tarihinde de SSK'dan emekli babamı kaybetmiştim başvuru yapsam babamın maaşını da alabilir miyim? Y.S
Normal şartlarda farklı statülerde olduğundan dolayı hem babanızdan hem de eşinizden aynı anda aylık alma hakkınız mevcuttu. Ancak Sosyal Güvenlik Kurumunun 2018/9 Sayılı Genelgesi ile bu hak ortadan kaldırılmış oldu. İlgili Genelgeye göre 05.12.2017 tarihinden sonra müracaatta bulunan kişilere sadece tercih ettiği aylık bağlanacaktır. Kurumdan hangi aylık daha yüksek ise onu tercih edebilirsiniz.
Merhaba 11.02.72 doğumluyum ssk girişim 19.03.1996.7349 prim günüm var ne zaman emekli olurum, EYT, çıkarsa ne zaman, ve primlerim yüksekten yatmıştır ne kadar aylık bağlanır teşekkür eder yayınlarınızda başarılar diliyorum. Hacı Ergünöz
Sigortalılık başlangıç tarihinize istinaden 56 yaş 5825 prim gününe tabisiniz. Prim gününüzü tamamlamışsınız ancak yaşınızı beklemektesiniz. EYT'liler için sevindirici haberler önümüzdeki dönemde maalesef ufukta görünmüyor. Prim günlerinizin tavandan ödeniyor olması maaşınızı artı yönde etkiler. Prim günleri doldu diye hata yapıp düşük ücret üzerinden prim bildirmediğiniz sürece sigortalı olarak çalışmanızda hiçbir mahsur yoktur. Emekli maaş hesabı için tüm dökümünüzün incelenmesi gerekir ancak size yardımcı olabilmesi adına aşağıdaki link üzerinden ortalama bağlanacak maaşınızı öğrenebilirsiniz. https://uyg.sgk.gov.tr/AylikHesap/
Merhaba ben SSK'dan yeni emekli oldum. Ama benden önce 2000 sonrası veya yeni emekli olanlar veya olacaklar nerede ise benimle eş değer maaş alıyor. Kaldı ki ben en son almış olduğum maaş asgarî ücretin 2 bazen de 3 katını buluyor idi. Yaklaşık bu şekilde 10 sene çalıştım. Buna müteakip daha önce de askeri personel olarak 6 yıl görev yaptım hizmet birleştirmesi de yaptırmış olmama rağmen yine de beklentimin çok altında bir maaş bağlandı. En son bağlı olduğum il SSK müdürlüğüne sorunum ile ilgili yazı yazmama rağmen herhangi bir olumlu ya da olumsuz dönüş yapılmadı. Bana bağlanan maaş niye bu kadar onu merak ediyorum ve çözümü ne işe tavsiye bekliyorum Soner Efe
Aylık bağlama oranları 2008 sonrası hizmetlerde %50 olarak uygulandığından bu tarihten sonraki çalışmaların aylığa etkisi 1999 öncesi, 1999-2008 arası dönemler kadar yüksek olmamaktadır. 1999 Yılı öncesi hizmetlerin aylığa etkisi %76 civarındayken bu tarihten 2008 yılına kadar ki hizmetlerde %65'e düşürülüyor. Sizin yüksekten ödemiş olduğunuz prim süreleri 2008 sonrası değil de öncesinde olsaydı %10-25 arasında daha yüksek emekli maaşınız olabilirdi. Hizmet birleştirmelerin olduğu emeklilik hesaplamalarında çok düşük bir ihtimalle de olsa yanlışlık yapılabiliyor. Aylığınızın tekrardan hesaplanması ile ilgili yazılı talepte bulunursanız yeniden hesaplama yapılır. Dilekçenizi verdiğiniz İl Müdürlüğünden herhangi bir cevap alamadıysanız Ankara Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı, Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğüne yine dilekçeyle başvurabilirsiniz.
Merhaba Ben kendim SSK emeklisiyim babam tarım sigortasından emekliydi babam vefat edince maaş anneme kaldı annemde vefat etti ben dulum babamdan kalan maaşı ben alabilir miyim? Saliha Kaya
Aktif sigortalılığı bulunan veya kendi sigortalılığından dolayı gelir ve aylık almakta olan kız çocuklarına yetim aylığı bağlanmamaktadır.
Merhaba, 20.02.2020 tarihinde emeklilik için dilekçemi verdim. Aradan 2 ay geçmesine rağmen bir cevap gelmedi. Daha sonra şahsen gidip bilgi almak istedim, dosyamın son çalışmış olduğum bölge olan Kadıköy SGK'ya gönderdiklerini dosyanızı oradan takip edeceksin diye söylediler, Kadıköy SGK'ya gittim Bağkur kaydın olduğundan Fatih SGK'dan cevap bekliyoruz oradan bilgi alabilirsin dediler Fatih SGK'ya gittim adına 2006 yılında Bağkur kaydı var son 5 yılın SGK'an olduğundan yine SGK'dan emekli olacaksın fakat 2006-2014 yılları arasındaki SGK primlerini Bağkur'a aktarılması için dilekçe vermen gerek' dediler. 2006'nın Nisan ayında başka bir yerde SGK'lı olarak çalışmakta iken bir firmaya ortak oldum ve hiç ara vermeden aynı ortak olduğum firmaya müdür atanarak SGK girişim yapıldı. Mali müşavirimiz o zamanlar kendi firmanda SGK'lı olabiliyorsun diye bir kanun var buna istinaden SSGK'lı oldum dedim. Fatih SGK'daki yetkili sen şu anda emekliliğe başvuruyorsun öyle bir kanun vardı fakat yaklaşık 1 yıl önce kaldırıldı Bu sebepten yeni kanun gereği senin 2006-2014 yılları arasında Bağkurlu yaptık' dediler 2014 yılının nisan ayında şirketimi devrettim hiç boşluk vermeden Aralık-2014 tarihinde başka bir Firmaya SGK'lı olarak işe girdim emekli olana kadar çalıştım. Ne kadar araştırsam da net Bir cevap alamadığımdan mecburen dediklerini yaptım ödenen günlerimi Bağkur'a aktartıp işlerimin yürümesini sağladım. Fakat burada 9.550 gün ödenmiş primim varken 2.400 gün primim kayboldu iptal ettiler sadece 2006-2014 yıllarında adıma ödene SGK primlerinden işçi paylarım hesaplandı adıma ödenen primden işveren payları düşüldü. Burada Kaybım olan adıma idenmiş işveren pay primlerini geri alabilir miyim alabilirsem nasıl bir yol takip etmeliyim …Ahmet Kabakcı
2008 yılında yürürlüğe giren 5510 sayılı kanun ve 2011 yılında yürürlüğe giren 6111 sayılı kanunun sizin durumunuzla ilgili maddeleri maalesef yanlış yorumlandığından binlerce şirket ortağı sigorta statüsü (4/a-4/b) bakımından mağdur oldu. Mevzuat gereği hizmetlerinizde çakışma olan sürelerden dolayı bazı 4/a süreleriniz iptal edilmiş, bu süreler 4/b sigortasına aktarılmış. Kurum tarafından re'sen yapılan işlemler sonucunda İşçi paylarını almışsınız, işveren paylarını taraf olmadığınızdan alamamışsınız. İptal edilen dönemlerde hangi işyerinde çalıştıysanız o işyerine müracaat ederek işyeri adına iade talebinde bulunmanız gerekmektedir. O döneme ait primler sadece işverene iade edilir. Ancak işyeri size bu primleri aldıktan sonra da vermek zorunda değildir.
Merhabalar, Ben ilk SGK girişim olan 2005 Mart ayından 2018 Aralık ayına kadar hiç boşluksuz SGK'lıydım. (4700 küsur gün görünüyor) Daha sonra 2019 haziranda kendi işyerimi açtım ve Bagkur'luyum. Hic Bag-kur ödemesi de yapamadım. Yurt dışı vize işlemleri yaptığım için Zaten pandemiden dolayı da islerim kapalı 6 aydır. Ve halen borç birikiyor. Sağlık hizmetlerinden faydalanabilir miyim ve ödemezsem sıkıntı yaşar mıyım?
Cumhurbaşkanlığı Genelgesi gereği tüm borçlu vatandaşlarımızın sağlık provizyonları yıl sonuna kadar açık hale getirilmiştir. Siz de borcunuzun olup olmadığına bakılmaksızın 31.12.2020 tarihine kadar tüm devlet hastanelerinden provizyon alabilir, muayene olabilirsiniz. Hastaneden adınıza provizyon çıkmaz ise SGK merkezine giderek aktivasyon yaptırmanız gerekebilir. Bunun için öncelikle aşağıdaki link üzerinden provizyon alıp alamadığınızı kontrol etmenizi tavsiye ederim. https://www.turkiye.gov.tr/spas-mustahaklik-sorgulama Mecliste tüm borçlular için hazırlanan Torba Kanun çalışması mevcut. Yürürlüğe girmesi halinde siz de bu kanundan faydalanarak borçlarınızı taksitlendirerek ödeyebilirsiniz.
Merhabalar 15 ağustos itibariyle öğretmenlikten emekli oldum. MEB de öğretmen olmadan önce özel sektörde 8 yıl SSK'lı hizmetim var. Hizmet birleştirme yaptım bir süre önce. Emeklilik başvurumu yaparken rutin istenen evraklarıma ek olarak SSK'lı çalıştığım işyerlerinden herhangi bir kıdem - ihbar tazminatı almadığına dair resmi yazıları da ekledim. Sonuç maaşım 26 yıl. Emekli ikramiyem 18 yıl üzerinden bağlandı. Bu durumda özelde SSK' lı olarak çalıştığım 8 yıl için de ikramiye talebinde bulunabilir miyim? Teşekkürler Deniz Savaş Seyhan
Özel sektörde geçirdiğiniz 4/a'lı sürelere ve 4/b'li olarak adınıza bildirilen Bağkur hizmetlerinize ilişkin herhangi bir ikramiye ödemesi yapılmaz. Bazı durumlarda 4/a'lı çalışırken aynı kurumda memur olan kişilere 4/a'lı dönemlerinde tazminat almadıysa ikramiye ödemesi yapılmaktadır.
Örnek 1: Ahmet bey bir belediye de 4/a sigortalısı olarak işçi statüsünde çalışmaktadır. Ahmet bey sonradan belediyede memur olarak devam etmiştir. Ahmet bey emekli olduktan sonra 4/a'lı dönemlerine de ikramiye ödemesi alacaktır.
Örnek 2: Ahmet bey bir beyaz eşya dükkanında 4/a'lı olarak çalışmaktadır. Ahmet bey buradan öğretmen olarak başka bir kuruma atanmış ve 4/c kadrosuna geçmiştir. Ahmet bey emekli olduktan sonra 4/a'lı dönemlerine ikramiye ödemesi alamayacaktır.
58 YAŞINDA EMEKLİLİK
3600 gün prim şartı ve normal emeklilik durumlarında 46 ve 58 yaş şartlarına ilişkin emeklilik detayları.
1969 doğumluyum. Sigorta başlangıcım 1989 Eylül'de oldu. Toplam primim 1600 işgünü. İki doğum borçlanması var. 3600'den ne zaman emekli olabilirim?
Emekli olmak için 20 yıl sigortalılık süresi, 5375 gün prim ödeme ve 46 yaş şartlarına tabisiniz. İki doğumunuz borçlanma şartlarını taşıyorsa, borçlanıp 1440 gün kazandıktan sonra 2335 gün daha prim ödeyerek priminizi 5375 güne tamamlayacağız tarihte emekli olabilirsiniz. Ayrıca 2000 gün daha prim ödeyerek priminizi 3600 güne tamamlamanız şartıyla, 58 yaşında emekli olabilirsiniz.
57 YAŞINDA EMEKLİLİK
Emeklilik konusunda merak ediken konulardan birisi olan askerlik borçlanmasıyla emeklilik konusuna dair bir diğer soru ve cevap.
14 Eylül 1978 doğumluyum. SSK başlangıç tarihim 1 Temmuz 1997. Toplam 1907 gün primim var. 1998'de 18 ay askerlik yaptım. Ne zaman emekli olabilirim?
Emekli olmak için 25 yıl sigortalılık süresi, 5900 gün prim ödeme ve 57 yaş şartlarına tabisiniz. 3993 gün daha prim ödeyerek priminizi 5900 güne tamamlamanız şartıyla 57 yaşınızı dolduracağınız tarihte emekli olabilirsiniz.
KAYNAK: Mert Nayır