



BES'E 31.4 MİLYAR



Bireysel emeklilik sisteminde doğrudan devlet katsının 5.8 milyar TL'ye ulaşması öngörülüyor. Gelecek yılın sonunda bütçenen karşılanan toplam devlet katkısı tutarı 31.4 milyar liraya ulaşacak.Sağlık için 238 milyarlık bütçe ayrıldı. Sosyal hizmetlere 81.2 milyar lira aktarılacak. Ödeme gücü olmayana 16 milyar sağlık desteği sağlanacak. TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda 2021 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ile 2019 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi'nin sunumunu yapan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Kovid-19 salgınına yönelik ekonomik tedbirlerle ilgili bilgi verdi. Oktay, küresel ekonomiyi her alanda etkileyen salgın sürecini Türkiye'nin en az hasarla atlatabilmesi için gereken tüm tedbirleri hızlı ve etkili şekilde aldıklarını, almaya da devam ettiklerini söyledi. Salgının etkilerinin görülmeye başlandığı mart ayında açıklanan Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi'yle başta istihdam ve üretimi destekleyen adımları hayata geçirdiklerini belirten Oktay, ilerleyen süreçte ihtiyaç görülen tüm alanları kapsayacak şekilde genişleyen desteklerin ihtiyaç sahibi ailelere nakit desteğinden en düşük emekli aylığının 1500 lira olmasına kadar, sektörel vergi teşvik ve ertelemelerinden krediye ulaşma imkanlarına kadar artarak devam ettiğini bildirdi.