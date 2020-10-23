Lojistik merkezleri destekleniyor

İhracatın hızlı ve kapsamlı akışının yanı sıra ülkenin önemli dış pazarlardaki ihracat performansını istikrarlı kılacak altyapı olanaklarını oluşturmak üzere yurt dışında faaliyete geçirilen lojistik merkezlerinin giderlerine Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu yoluyla destek verilecek.
Yurt dışı lojistik merkezlerinin (YDLM) faaliyete geçirilmesine yönelik kurulum, bilişim dahil yatırım, ruhsat ve izin giderleri yüzde 70 oranında ve merkez başına en fazla 5 milyon dolar tutarında desteklenecek.
Doğrudan veya yurt dışında faaliyet gösteren şirketleri ya da şubeleri aracılığıyla açtıkları birimlerin vergileri dahil kira, komisyon, kullanım giderleri kapsamında destek oran ve tutarı, ilk 2 yıl yüzde 70, diğer yıllar yüzde 50 ve YDLM başına yıllık en fazla 3 milyon dolar olarak belirlendi.
Kira, komisyon ve kullanım giderleri ile reklam, tanıtım ve pazarlama faaliyetleri giderlerine ilişkin desteklerden 5 yıl süreyle yararlanılabilecek.
BAŞVURULAR TİCARET BAKANLIĞI'NA
YDLM'lerin destek kapsamına alınması için işbirliği kuruluşlarınca fizibilite raporu hazırlanarak, ayrıntıları genelgede belirlenen projeyle Ticaret Bakanlığı'na başvurulması ve bu projenin Bakanlıkça uygun bulunması gerekecek.