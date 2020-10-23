Coronavirüs sürecinde e-ticaret talepleri arttı. E-İhracat Türkiye'nin açıklamasına göre; Türkiye'den e-ihracat yoluyla her kategoriden üründe ciddi satış rakamlarına ulaşıldı. En çok satanlar arasında ev tekstili, takı, kozmetik, deri ve ofis malzemeleri öne çıktı.
Şirketler arası satışta ise tekstil, kuru gıda ve bakliyat gibi ürünler tercih edildi. E-İhracat Türkiye Başkanı Mert Tanciğer, pandemiyle birlikte e-ihracatta Türkiye'ye ciddi bir ilgi olduğunu belirterek, "Bu fırsatı doğru eğitimler ve dijitalleşmenin gereksinimlerini yerine getirerek sürdürülebilir hale getirmeliyiz" ifadesini kullandı.
'FIRSAT OLUŞTU'
Dünyanın dengelerini alt üst eden Covid-19 salgınının sağlık, ekonomi ve sosyal alanlarda yeni bir dönemin başlangıcı olduğunu anlatan Tanciğer, firmaların özellikle dış ticarette e-ihracata ve sanal fuarlara yöneldiğini söyledi.
Tanciğer, sektöre ve ürüne göre talep gelen ülkelerin farklılık gösterdiğini kaydederek, pandeminin Türkiye için fırsat oluşturduğunu vurguladı.
Türkiye'den e-ihracat yoluyla her kategoriden ürünün ciddi satış rakamlarına ulaştığını aktaran Tanciğer, şöyle konuştu:
"B2C için en çok satanlar arasında ev tekstili, takı, kozmetik, deri ve ofis malzemelerini görüyoruz. B2B alanında ise tekstil, kuru gıda ve bakliyat gibi ürünler tercih ediliyor."