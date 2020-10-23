Şirketler arası satışta ise tekstil, kuru gıda ve bakliyat gibi ürünler tercih edildi. E-İhracat Türkiye Başkanı Mert Tanciğer, pandemiyle birlikte e-ihracatta Türkiye'ye ciddi bir ilgi olduğunu belirterek, "Bu fırsatı doğru eğitimler ve dijitalleşmenin gereksinimlerini yerine getirerek sürdürülebilir hale getirmeliyiz" ifadesini kullandı.