Bu yıl pek çok kazanç elde eden emekliler, gözünü şimdiden Ocak zammına çevirdi.
SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranını 2020'nin ikinci yarısında gerçekleşen enflasyon gösterecek. Oran merakla beklenirken, ipuçları da geliyor.
NASIL DEĞİŞECEK?
Merkez Bankası'nın son beklenti anketinde 2020 yılı enflasyon tahmini yüzde 11.76 çıktı. Bu tahmine göre; 2020'nin 6 aylık dönemindeki enflasyon yani SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı yüzde 5.68 olacak.
En düşük esnaf emeklisi aylığı tahmin gerçekleşirse bin 886 liradan bin 993 liraya çıkacak. 2000'den önce emekli olan SSK'lılarda taban aylık da 2 bin 233 liradan 2 bin 359 liraya yükselecek.
Emekliler, zam oranını Ocak ayının başında Türkiye İstatistik Kurumu'nun enflasyon verilerini açıklamasıyla öğrenecek.
Aynı ay içerisinde de maaş ödeme tarihlerinde yeni maaşını hesabında görecek.
TABAN AYLIKLAR