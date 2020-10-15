‘Pandemi detoks oldu’

ORKA Holding Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Orakçıoğlu, pandemi ile birlikte ortaya çıkan yeni durumun hem iş dünyası hem de sektör için önemli bir düşünme ve yeniden organize olma fırsatı çıkardığını söyledi. Pandeminin tüm dünyada etkisi olduğunu belirten Orakçıoğlu, şöyle konuştu: "Her şeyden önce bu dönemi detoks dönemi olarak düşündük. Neleri eksik yapıyorduk, neleri daha iyi yapabiliriz, bunun planlamasını yaptık, ekibimizle birlikte enerjimizi artırdık. Mesela geçtiğimiz 10 gün içinde Anadolu'nun değişik kentlerinde 4 mağazamız açıldı. Yine aynı şekilde yurt dışında 3 mağazamız daha açılacak. Pandemiye rağmen bu açılışları yaptık. Pandemiyle birlikte durmak yok, yola devam diyoruz." Teknoloji, Ar-Ge ve inovasyonu işlerinde kullandıklarını anlatan Orakçıoğlu, "Müşterilerimiz akıllı alışveriş dediğimiz sistemle de ihtiyaçlarını karşılayabiliyor. Sadece internet değil. Mağazalardan görüntülü alışveriş yapabiliyor" diye konuştu.