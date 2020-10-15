Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Ekonomi
    • 15.10.2020 Gazete
    ABONE OL

    88 liraya sağlık güvencesi

    () sistemi ile çalışançalışmayan herkes sağlık şemsiyesi altında bulunuyor. 7'den 70'e herkese güvence sağlanıyor.

    88 liraya sağlık güvencesi
    Ülkemizde Genel Sağlık Sigortası () sistemi ile çalışançalışmayan herkes sağlık şemsiyesi altında bulunuyor. 7'den 70'e herkese güvence sağlanıyor.

    Sosyal güvencesi olmayanlar ayda 88,29 lira primle ailece GSS kapsamına alınırken; geliri düşük olanların primini de devlet ödüyor.

    Gelir testi için başvuran ve hane içinde kişi başı geliri bu yıl için 981 liranın altında çıkanların primi devlet tarafından karşılanıyor.
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Ekonomi 88 liraya sağlık güvencesi