88 liraya sağlık güvencesi

Ülkemizde Genel Sağlık Sigortası (GSS) sistemi ile çalışançalışmayan herkes sağlık şemsiyesi altında bulunuyor. 7'den 70'e herkese güvence sağlanıyor.
Sosyal güvencesi olmayanlar ayda 88,29 lira primle ailece GSS kapsamına alınırken; geliri düşük olanların primini de devlet ödüyor.
Gelir testi için başvuran ve hane içinde kişi başı geliri bu yıl için 981 liranın altında çıkanların primi devlet tarafından karşılanıyor.
Sosyal güvencesi olmayanlar ayda 88,29 lira primle ailece GSS kapsamına alınırken; geliri düşük olanların primini de devlet ödüyor.
Gelir testi için başvuran ve hane içinde kişi başı geliri bu yıl için 981 liranın altında çıkanların primi devlet tarafından karşılanıyor.