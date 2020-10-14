180 mağazaya koşuyor

Doğtaş, 2020'nin son çeyreğine girerken, marka hedeflerini gerçekleştirmenin memnuniyetini yaşıyor. Doğtaş Kelebek Grubu'nun CEO'su İsmail Doğan, "Bugün Doğtaş markasıyla, yurt içinde 166 mağazayla hizmet veriyoruz. Bu sayıyı yıl sonu itibariyle 180 olarak hedeflemiştik, hedefimize ulaşarak yılı bitireceğiz" dedi. Yurt dışı yatırımlarının da önemli olduğunun altını çizen Doğan, Doğtaş'ın İngiltere, Karadağ, Güney Afrika, Özbekistan, Türkmenistan gibi lokasyonların içinde bulunduğu yeni noktalarda tüketicisiyle buluşmasından heyecan ve mutluluk duyduklarını belirterek, pandemi sonrası hızla yurt dışı noktalarının artacağının altını çizdi.