Sevindirici haber hükümetten geldi! Çalışan çalışmayan herkese 711 TL yardım parası

Maddi Güvencesi Olmayan Ailelere Müjde!

Çocuğu anaokulu, ilköğretim, lise veya üniversitede eğitim alan ihtiyaç sahibi ev halkına devletten yardım gecikmedi. Devlet pek çok olumsuzluk ile karşı karşıya geldiğimiz bu zamanda sosyal devlet anlayışı ile birlikte birçok destek de bulunuyor.

Ev Tamir Desteği

Özellikle evde duramayacak kadar hasar var ve tadilat tamirat gerekiyor ise sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfı aracılığı ile ihtiyaca göre 15,20 ve 25.000 liraya kadar yardım edilmektedir. Kişiler aynı zamanda TC kimlik numarası ile dilekçe ve vakıflara başvuru yapması gerekmektedir.