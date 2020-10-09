Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), tarafından 500 bin tabletin öncelikli ihtiyaç sahibi öğrencilere dağıtımına önümüzdeki haftadan itibaren başlayacak. Bedava Laptop Bilgisayar başvuruları her ilin Milli Eğitim Bakanlığı tarafından sağlanacak. İl milli eğitim müdürlükleri sadece MEB üzerinden il seçilerek yapılan başvuruları yanıtlayacak. İl milli eğitim müdürlükleri Pandemi nedeniyle yüzyüze Laptop başvurusu kabul etmeyecek. Bu sebeple pazartesi günü itibariyle başvurular alınacak ve hemen salı günü dağıtılmaya başlayacak. Peki, MEB ve belediyelerin bedava laptop, bilgisayar ve tablet dağıtımı kampanya başvurusu nasıl yapılır, şartları neler, kimler alabilir?Uzaktan eğitim ücretsiz tablet dağıtımı kampanya başvurusu formu nasıl doldurulur, linki nedir?
ÜCRETSİZ TABLET DAĞITIMI KAMPANYA BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Haberimiz aracılığıyla 2020 uzaktan eğitim bedava bilgisayar, tablet ve kampanyası başvuru ekranı, şartları hakkında bilgi edinebilir; kimlerin başvuru yapabileceğini ve diğer tüm detayları öğrenebilirsiniz.
Bakanlık, 12 Ekim itibarıyla yüz yüze eğitime başlayacak 2, 3, 4, 8 ve 12. sınıf öğrencileri için de tıpkı ilkokul 1. sınıf öğrencilerinde olduğu gibi yüz yüze eğitimin ve uzaktan eğitimin birlikte yürütüleceği "hibrit eğitim modeli" planlaması yaptı.
Bu kapsamda bazı dersler yüz yüze işlenecek, bazı dersler de TRT EBA kanalları, dijital eğitim platformu EBA ve canlı dersler kanalıyla yürütülecek.
Bakanlık tarafından uzaktan eğitim sürecinde bilgisayar ve internet erişimi konusunda desteğe ihtiyacı olan öğrenciler için hayata geçirilen EBA Destek Merkezlerinin sayısı Türkiye genelinde 12 bin 238'e ulaştı, önümüzdeki süreçte sayı daha da arttırılacak.
BURSA
Bursa Belediyesi henüz tablet duyurusu yayımlamadı ama yardım sayfasından başvuru yaparak tablet ve bilgisayar başvurunuzu yapabilirsiniz.
https://www.bursa.bel.tr/?sayfa=yardim_basvuru
İZMİR
İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan kampanyada binlerce kişiye ücretsiz tablet veriliyor.
KAYSERİ
Kayseri Belediyesi, henüz tablet duyurusu yayımlamadı. Ancak başvuru sayfasından tablet ihtiyacınızı belediyeye iletebilirsiniz.
https://www.kayseri.bel.tr/beyaz-masa
DENİZLİ
Denizli Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada ücretsiz tablet dağıtımının başladığına yer verildi.
https://www2.denizli.bel.tr/ogrenimyardimi/?AspxAutoDetectCookieSupport=1
BAĞCILAR
Bağcılar Belediyesi tarafından yayımlanan duyuruda ücretsiz tablet başvurularının alındığına yer verildi.
http://www.bagcilar.bel.tr/icerik/473/19743/uzaktan-egitim-icin-bagcilar-dayanismasi.aspx
YEŞİLYURT
Yeşilyurt Belediye Başkanlığı tablet başvurusu devam ediyor.
MERKEZEFENDİ
Merkezefendi Belediyesi tarafından yayımlanan duyuruda , belediyelere yapılan eşya yardımlarından faydalanmak için online başvuru gerektiği bildirildi.
merkezefendi.bel.tr/merkezeli/
KONYA
Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan açıklamada 10 bin tablet dağıtılacağına yer verildi.
BEŞİKTAŞ
Beşiktaş Belediyesi tarafından yayımlanan askıda tablet uygulaması ile binlerce öğrenciye tablet verilecek.
http://askida.besiktas.bel.tr/
ADANA
Adana Büyükşehir Belediyesi, şefkat köprüsü adlı siteden tablet bağışı alıp ihtiyaç sahiplerine dağıtıyor.
KONYAALTI
Konyaaltı Belediyesi, belediye bütçesinden tablet alınacağını ve ihtiyaç sahiplerine dağıtılacağını duyurdu.
https://www.konyaalti.bel.tr/haberler/20584-konyaalti-belediyesi-nden-ihtiyac-sahibi-ogrencilere-tablet-destegi
BOLU
Bolu Belediyesi ücretsiz tablet dağıtıyor. Binlerce öğrenciye verilecek tablet için başvuru bilgileri aşağıdaki sayfada.
https://www.bolu.bel.tr/dagitilacak-tablet-ve-internet-paketi-icin-basvurular-bugun-sona-eriyor/
TUZLA
Tuzla Belediyesi, başlatılan kampanya kapsamında çok sayıda öğrenciye tablet veriyor.
https://www.tuzla.bel.tr/icerik/11/6916/askida-tablet-ile-kesintisiz-egitime-tam-destek.aspx
ÇALDIRAN
Çaldıran Belediyesi , çok sayıda öğrenciye ücretsiz tablet dağıtacak.
http://www.caldiran.bel.tr/haber/caldiran-belediyesinden-ogrenciler-icin-tablet-ve-bilgisayar-kampanyasi/
ARNAVUTKÖY
Arnavutköy Belediyesi bir açıklama yaptı ve çok sayıda öğrenciye ücretsiz tablet dağıtılacağını söyledi.
https://arnavutkoy.bel.tr/icerik/37/9360/bir-tablet-de-benden-olsun--kampanyasi.aspx
SANCAKTEPE
Sancaktepe Belediyesi de diğer belediyeler gibi ücretsiz tablet dağıtımı yapıyor.
https://www.gonuldentablet.com/
DÖŞEMEALTI
Antalya Döşemealtı Belediyesi, uzaktan eğitime tablet desteği sağlıyor.
http://www.dosemealti.bel.tr/tr/m/haberler/uzaktan-egitime-tablet-destegi.html
TALAS
Talas Belediyesi, uzaktan eğitime destekte bulunmak için çok sayıda öğrenciye tablet dağıtacak.
https://talas.bel.tr/tr/kurumsal/haberler/baskan-yalcindan-uzaktan-egitime-tablet-destegi
ANKARA
Ankara Büyükşehir Belediyesi, ihtiyaç sahiplerine ücretsiz internet ve tablet ile laptop dağıtıyor.
https://mavimasa.ankara.bel.tr/WebBasvuru#/
ESENLER
Koronavirüs salgını ile birlikte ön plana çıkan dijital uzaktan eğitime katkı sunmak için harekete geçen Esenler Belediyesi, ihtiyaç sahibi öğrenciler için tablet kampanyası başlattı.
BAKAN SELÇUK'TAN SON DAKİKA TABLET AÇIKLAMASI
TRT ve EBA kanallarımız eşliğinde 31 Ağustos pazartesi günü yeni öğretim yılının ilk zilini çalmış olduk. 21 Eylül günü de okul öncesi öğrencilerimiz ve ilkokul birinci sınıf öğrencilerimizle de yüz yüze eğitime başlamış olduk. Koruyucu önleyici tedbirler eşliğinde ilk aşamada yüz yüze eğitimde 3'üncü haftadayız. İlkokullar, köy okulları, 8. ve 12. sınıflar ile özel gereksinimli öğrencilerimizin de yüz yüze eğitime başlayacağını paylaşmak istiyorum. 12 Ekim pazartesi günü itibariyle tıpkı birinci sınıf öğrencilerimizde olduğu gibi yüz yüze ve uzaktan eğitim planlaması yaptık. Sınıf mevcutlarımız bilim kurulunun tavsiye kararları doğrultusunda azaltılacak.
İsteyen velilerimiz çocuklarını okula gönderecek, istemeyen göndermeyecek. Devamsızlık sayılmayacak. Uzaktan eğitime devam edecek. Öğrencilerimiz her koşulda devam eden müfredattan sorumlu olacaklar.
Okullarımızda Covid-19 ekipleri oluşturduk. Her türlü tedbirlerimizle hazırız. Kaygı duyan öğrencilerimizin ve velilerimizin de rahatlayacaklarına eminim. Başlangıçta çok düşük olan oranlar yüzde 80'lere yaklaştı.
Köy okullarında da yüz yüze eğitime başlıyoruz. İlkokul ve ortaokul olmak üzere tüm sınıf seviyeleri açılıyor.
TABLET NEDİR?
Tablet pcler hem tablet hemde bilgisayar (laptop) özelliklerini bir araya toplayan yeni nesil cihazlardır.
Tablet, dokunmatik bir arayüze sahip kablosuz, kolay taşınabilir bir kişisel dijital asistandır (PDA). Bilgisayarların sahip olduğu özelliklerin kısıtlı bir kısmına sahiptir. Tabletler genellikle bir dizüstü bilgisayardan daha küçük fakat bir akıllı telefondan daha büyüktür.
PDA (Psersonal Digital Assistant): Türkçede "kişisel dijital asistan" olarak kullanılan kavram, son zamanlarda akıllı telefonları ve tabletleri tanımlamak için kullanılıyor.
Tablet PC, kişisel bir dijital asistan (PDA) ile dizüstü bilgisayar arasında bir melez olan taşınabilir bir bilgisayardır. Dokunmatik ekran arayüzüne sahiptir ayrıca portatif veya sabit bir klavyeye sahiptir. Tablet pcler bir çok yerde "2 in 1" ya da "2 si bir arada bilgisayar" terimleriyle de anılıyorlar.
Tablet Pcler normal tabletlerden daha üstün özelliklere sahiptir. Yerleşik Web tarama yeteneklerine, çoklu bağlantı seçeneklerine, kapasitif dokunmatik ekranlara sahiptir bununla birlikte multimedya yani dahili ses ve görüntü çıkışlarına (HD dahil) sahiptir. Tablet PC'lerde, kullanıcıların ekranları dikey veya yatay modda görüntülemelerine olanak veren ivmeölçer denilen ayarlama seçenekleri de bulunur.
Günümüz teknoloji dünyasında BYOD (Bring Your Own Device yani kendi cihazını kullan/getir) sistemi ile çalışan iş yerlerinde, kullanıcılar artık kendi bilgisayarlarını getirmekte, durum böyle olunca insanlar taşıması ve diğer özellikleri sayesinde tablet pclere yöneldi. Popülaritesi de böylece arttı.