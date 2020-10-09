9 Ekim evde bakım maaşı yatan iller günün çok araştırılanları arasındaki yerini aldı. Bulunduğu ilde maaşlarını hesaplara yatırılıp yatırılmadığını öğrenmek isteyenler araştırmalarına devam ediyor. Her ay evde bakım maaşları Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından her ay belirlenen tarihlerde hesaplarda oluyor. Sorgulama işlemi ise e-Devlet ya da SMS üzerinden rahatlıkla yapılabiliyor. Peki, evde bakım aylığı sorgulama işlemi nasıl yapılır? İşte o sorunun yanıtı...

9 EKİM EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER HANGİLERİ?

Evde bakım maaşları her ayın 15'inden itibaren hesaplara yatırılıyor. Bu ayın ödemeleri ise henüz gerçekleştirilmedi. Ödemeler yapılmaya başladığında haberimizde yer alacaktır.