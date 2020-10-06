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    • Ekonomi
    • 06.10.2020 Gazete
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    Uykunuzu siz tasarlayın

    'nun en yeni yatağı görücüye çıktı. 7 farklı katmadan oluşan , sünger lerini size bırakırken; , ve olmak üzere pek çok seçenek sunuyor.

    Uykunuzu siz tasarlayın
    Kilim Mobilya Uyku Grubu'nun en yeni yatağı Kilim Design görücüye çıktı. 7 farklı katmadan oluşan , sünger lerini size bırakırken; , ve olmak üzere pek çok seçenek sunuyor. Hatta çift kişilik yataklarda istemeniz halinde yatağın bir bölümünü ayrı, diğer bölümünü ayrı sünger malzemelerinden oluşturabiliyorsunuz. Design Yatak, 5 bölge paket yay sistemi sayesinde de birbirinden bağımsız olarak vücudun farklı ağırlık bölgelerine doğrudan destek sağlıyor. Design Yatak, sadece iç piyasada satışa sunulmayacak; , , , ve Özbekistan gibi 44 farklı ülkeye de ihraç edilecek.
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