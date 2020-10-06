Uykunuzu siz tasarlayın

Kilim Mobilya Uyku Grubu'nun en yeni yatağı Kilim Design görücüye çıktı. 7 farklı katmadan oluşan Design Yatak, sünger seçimlerini size bırakırken; Visco Hafızalı Sünger, Yüksek Yoğunlukta Sert Sünger ve Aleo Vera Aromalı Sünger olmak üzere pek çok seçenek sunuyor. Hatta çift kişilik yataklarda istemeniz halinde yatağın bir bölümünü ayrı, diğer bölümünü ayrı sünger malzemelerinden oluşturabiliyorsunuz. Design Yatak, 5 bölge paket yay sistemi sayesinde de birbirinden bağımsız olarak vücudun farklı ağırlık bölgelerine doğrudan destek sağlıyor. Design Yatak, sadece iç piyasada satışa sunulmayacak; İngiltere, Fransa, Almanya, Rusya ve Özbekistan gibi 44 farklı ülkeye de ihraç edilecek.