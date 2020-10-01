Emekliler bu yıl pek çok kazanç elde ederken, gözünü Ocak ayına çevirdi. SSK ve Bağ-Kur emeklilerine 2020'nin ikinci 6 aylık dönemindeki enflasyon oranında zam yapılırken, memur emeklilerine de yüzde 3 zam ve yüzde 4'ü aşan enflasyon oranı kadar fark verilecek.
TÜFE TAHMİNİ % 10.5
Yeni Ekonomi Programı'nda 2020 enflasyonu yüzde 10.5 olarak tahmin edildi. Buna göre; 2020'nin ikinci 6 aylık dönemindeki enflasyon yüzde 4.49 olacak.
SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşları yüzde 4.49, memur emeklilerininki yüzde 0.49 enflasyon farkıyla yüzde 3.49 yükselecek.
NASIL DEĞİŞECEK?
EN düşük esnaf emeklisi aylığı bu tahmine göre bin 886 liradan bin 971 liraya çıkacak.
2000'den önce emekli olan SSK'lılarda taban aylık da 2 bin 233 liradan 2 bin 333 liraya yükselecek.