2021 asgari ücret zammı ne kadar olacak? Memur ve memur emeklisine yapılan Temmuz zammının sonrasında vatandaşlar 2021 yılında asgari ücrete ne kadar zam yapılacağını sorgulamaya başladılar. Peki, asgari ücret zammı ne zaman açıklanacak? Asgari Ücret Tespit Komisyonu her yıl belirli tarihlerde asgari ücret belirleme toplantıları gerçekleştiriyorlar. Bu toplantıların ardından yeni asgari ücret belli oluyor. 1 Ocak itibari ile yürürlüğe giren yeni asgari ücret brüt 2.943, net 2.324 TL olarak açıklandı. İşverene maliyeti 3 bin 458 lira 3 kuruş olan yeni asgari ücrette, Asgari Geçim İndirimi (AGİ) bekar bir işçi için 220 lira 73 kuruş olarak hesaplanmıştı.
ASGARİ ÜCRETLİNİN MAAŞI AGİ DESTEĞİYLE DÜŞMEYECEK
Asgari ücretli bu ay bir üst vergi dilimine geçiyor. Bu vergi dilimine geçilmesiyle eylülde 25 TL, ekim-kasım-aralık aylarında ise 125 TL ilave AGİ desteği sağlanacak. Asgari ücretliye verilecek toplam 400 TL'lik ek destekle maaş düşmeyecek.
Asgari ücretli için ise 2016 yılından beri uygulanan AGİ ilavesi bu yıl da uygulanacak ve asgari ücretli çalışanlara bu sayede bir üst vergi dilimine geçilse bile 2 bin 324 TL'den daha düşük ücret ödenmeyecek.
AGİ MÜDAHALESİ NASIL YAPILACAK?
Asgari ücretlinin bordrosunda ilk sekiz ay yüzde 15 oranında gelir vergisi hesaplanırken bu ay yüzde 20 oranında da vergi hesaplaması yapılacak. Eylül ayı bordrosunda kazancın bir kısmı yüzde 15'den, bir kısmı yüzde 20'den vergilenecek. Yılın kalan son üç ayında ise tüm kazancı yüzde 20'den vergilenecek.
Asgari ücretlinin vergisindeki artış kadar daha yüksek AGİ ödenerek net asgari ücret yıl boyu korunmuş olacak. AGİ'de yapılan artış işverene ek bir maliyet olmayacak çünkü işveren çalışanına ödediği ilave asgari geçim indirimini kendi ödeyeceği vergiden düşecek.
İlk sekiz ayda çalışanın bordrosunda yüzde 15 oranında 375,23 lira vergi kesildi. Eylül ayında vergi 400,93 liraya yükselecek. Asgari ücretlinin son üç ay bordrosunda ise 500,31 lira gelir vergisi kesintisi yapılacak. Ancak her durumda yapılacak ilave AGİ desteği ile asgari ücretlinin net maaşı 2 bin 324 liranın altına düşmeyecek.
2021 ASGARİ ÜCRET ZAMMI NE KADAR OLACAK?
Her yıl toplanan Asgari Ücret Tespit Komisyonu ile toplanan görüşme neticesinde asgari ücrete yapılacak olan zam oranı belirleniyor. Düzenli olarak gerçekleştirilen toplantılarda neticesinde alınan kararla beraber asgari ücret, yeni yılda 1 Ocak tarihinden itibaren geçerli oluyor.
Geçen sene yapılan yüzde 15'lik zam göz önüne alındığında 2021 yılında asgari ücretin 2 bin 672 lira olması beklenmekte.
ASGARİ ÜCRET NET VE BRÜT 2020 NE KADAR OLDU?
ASGARİ ÜCRETİN NETİNİN HESABI (TL / AY)
ASGARİ ÜCRET 2.943,00SGK PRİMİ% 14 412,02
İŞSİZLİK SİG. PRİMİ % 1 29,43
GELİR VERGİSİ% 15 (*) 154,51
ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ 220,73
DAMGA VERGİSİ% 0,759 22,34
KESİNTİLER TOPLAMI 618,30
NET ASGARİ ÜCRET (**) 2.324,70
AGİ 2020 NE KADAR?
Asgari ücrette yapılan yeni artışla birlikte çalışanları yakından ilgilendiren AGİ rakamları şu şekilde oldu:
"Bekar bir işçi için 220 lira 73 kuruş, evli (eşi çalışmayan) işçi için 264 lira 87 kuruş, evli (eşi çalışmayan) 1 çocuklu işçi için 297 lira 98 kuruş, evli (eşi çalışmayan) 2 çocuklu işçi için 331 lira 9 kuruş, evli (eşi çalışmayan) 3 çocuklu işçi için 375 lira 23 kuruş."
2020 AGİ TABLOSU
Bekar 220,73TL
Evli eşi çalışmayan 264,87 TL
Evli eşi çalışmayan 1 çocuklu 297,98 TL
Evli eşi çalışmayan 2 çocuklu 331,09 TL
Evli eşi çalışmayan 3 çocuklu 375,23 TL
Evli eşi çalışmayan 4 çocuklu 375,23 TL
Evli eşi çalışmayan 5 çocuklu 375,23 TL,
Evli eşi çalışan 220,73 TL
Evli eşi çalışan 1 çocuklu 253,83 TL
Evli eşi çalışan 2 çocuklu 286,94 TL
Evli eşi çalışan 3 çocuklu 331,09 TL
Evli eşi çalışan 4 çocuklu 353,16 TL
Evli eşi çalışan 5 çocuklu 375,23 TL
ASGARİ ÜCRET NEDİR?
Bir insanın, en temel ihtiyaçları olan; beslenme, barınma, giyim, ısınma, ulaşım gibi ihtiyaçlarını karşılamasına yetecek düzeyde düzenlenen bir işçiye verilebilecek;
ASGARİ ÜCRETİ ÖDEMEYEN İŞVERENE CEZA VAR MIDIR?
İşçiye asgari ücretten daha düşük bir maaş vermesi YASAKTIR. Dolayısıyla asgari ücretten daha düşük maaş ödenmesi işveren açısından cezai yaptırımlar içermektedir.
Asgari Ücretten Düşük Maaş Verilmesi Cezası 289 TL'dir.
2020 yılı itibariyle İş Kanuna göre bir işçiye asgari ücretten daha düşük maaş verilmesi İŞÇİ BAŞINA HER AY 289,00 TL idari para cezası uygulanmasına neden olur.
Asgari Ücretin Altında Maaş Verilmesi İşçi İçin Haklı Fesih Nedeni Sayılmaktadır.
Asgari ücret altında maaş ödenmesi halinde işçi iş akdini haklı nedenle fesih edebilir. Çalışan en az 1 yıldır çalışıyorsa kıdem tazminatı almaya hak kazanır.
Aradaki Maaş Farkı Geri Alınabilir.
Çalışan kendisine ödenmiş olan ücret ile asgari ücret arasındaki maaş farkını geri alabilir.
İşveren 1-3 yıl arası hapis cezası alabilir.
Asgari ücret aldığı beyan edilen çalışanın daha düşük bir ücret alması halinde Vergi Usul Kanunu'na göre işveren muhteviyatı itibari yanıltıcı belge düzenlemiş sayılacak ve 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası ile karşı karşıya kalabilecekler.