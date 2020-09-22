Türkiye'de önceki dönemlerde yabancı yatırımcıların etkinliği fazla iken belki bu alım satımlar takip ediliyordu. Ancak son dönemde eskisi kadar takip edilmesinin bir anlamı yok. Çünkü yabancı payı yüzde 50 seviyesine geriledi.



En önemlisi yabancı yatırımcı her zaman doğru seçim yapıyor diye bir kuralın olmadığı unutulmamalı.