SGK evrak kapandı ne demek? Emeklilik ve emekli maaşı sorgulama...

SGK EVRAK KAPANDI NE DEMEK?

Emeklilik başvurusu sonrası evrak takip sistemine giriş yaptığınızda eğer karşınıza Evrak Kapandı ibaresi gelirse bu emeklilik başvurunuzun sonuçlandığı anlamına gelir. Ancak bu sadece emeklilik başvurusu için değil diğer SGK'ya yaptığınız herhangi bir konu hakkında o başvurunuzun sonuca bağlandığı anlamına geliyor. Başvurunuzun sistem tarafından alınıp, olumlu ya da olumsuz karara bağlandığını ve başvuru sonucunuzun e posta adresinize gönderileceği anlamına gelmektedir.

Ancak siz bu e postayı beklemeden kurumun size gönderdiği sonucu görmek için e Devlet sistemi üzerinden tahsis talep numarası verilip verilmediğini kontrol ederek başvurunuzun olumlu ya da olumsuz olduğunu görebilirsiniz.

Tahsis numarasını aşağıdaki gibi kontrol edebilirsiniz.

(https://www.turkiye.gov.tr/4a-emekli-aylik-bilgisi) sorgu ekranından giriş yaptıktan sonra emeklilik başvurunuz sonucunda sisteme tahsis talep numarası kaydedilip, kaydedilmediğini öğrenebilirsiniz. Böylece başvurunuzun ne şekilde sonuçlandığını öğrenebileceksiniz.

Sisteme başarılı bir şekilde giriş yaptıktan sonra aşağıdaki gibi Tahsis numarası verilmişse kurumca emekli olarak ilan edildiğinizi anlayabilirsiniz.

210xxxxxxxxxx Tahsis No için 4A Emekli Aylık Bilgileriniz :

Ayrıca ilgili sayfadan emekli aylık tutarınızı, birikmiş ödemenizi vb. bilgileri öğrenebilirsiniz.

Önemli not: Yukarıdaki bağlantı 4A(SSK) bağlı kişiler için geçerlidir. 4B,4C'liler kontrolü bu sayfadan yapamazlar.

Emeklilik bilgileriniz e-devlete yansıması birkaç günü bulabilir.