Tek evi olan emekliler, ev hanımları ve işsiz kişiler o para cebinizde kalacak ödemeyeceksiniz!

Türkiye sınırında 200 metrekare ve altı evi olanlar emlak vergisi ödemezler. 200 metrekare evi olan işsiz, emekli, ev hanımı, engelli kişiler, evlerini kiraya verip başka bir konutta kirada otursalar bile emlak vergisi yine de ödemezler.

Ancak emekli eşin kendi evini kiraya verip de kocasının üzerine ait olan evde yaşaması durumunda emlak vergisi ödemek zorundadırlar. Emekli, işsiz ve ev hanımı olanların sahip olduğu 200 metrekare ve altında ki evleri için emlak vergisi vermemeleri için başka gelirleri olmaması gerekir.

Emekliler için emlak vergisinden muaf olabilmek için sadece bir eve sahip olmaları gerekir. Üzerlerinde birden fazla evi olan kişiler emekli de olsa emlak vergisi ödemek zorundadırlar.

Senenin belli dönemlerinde gidilen yazlıklarda emlak vergisi ödenmek zorundadır. Emlak vergisinden muaf olabilmek için yazlıklarda sürekli oturulması gerekir.