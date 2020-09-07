İŞKUR üzerinden bekçi alımı başvuruları alınıyor. Adayların en az ilkokul mezunu olması yeterli olacak. Vardiyalı çalışma esaslarına uygun olmaları gerekiyor. Diğer başvuru şartları ile açıklanan iller haberde. Söz konusu bekçi alımlarına başvuru yapacak adayların en az ilköğretim mezunu olmaları gerekmektedir. Bunun yanında 25 yaşından fazla olmak, sağlık problemi bulunmayan, dış görünüşüne özen gösteren ve yüz kızartıcı suç işlememiş olan adaylar başvuru yapabilecektir. İŞKUR tarafından yayımlanan bekçi alım ilanlarına başvuru yapmak için iki seçenek bulunmaktadır. Bunlardan birincisi, en yakın İŞKUR Genel Müdürlüklerine giderek şahsen başvuru yapılabilir veya internet üzerinden online olarak başvuru yapılabilir.