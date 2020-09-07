● EVDE BAKIM DESTEĞİ: Devlet, bakıma muhtaç olduğu tespit edilen yaşlıların ailelerinden ayrılmaması ve vatandaşların hayat kalitesinin yükseltilmesi için de evde bakım desteği sağlıyor. Aylık ödeme bin 544 lira 61 kuruş. Evde bakım desteği için yüzde 50 ve üzerinde engelli raporu gerekiyor. Maaş yaşlıya değil, kendisine bakan yakınına veriliyor. Hane içerisinde kişi başı gelirin bin 402 liranın altında olması gerekiyor.