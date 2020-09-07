Devlet, pek çok destekle yaşlıların yanında. Bu destekler arasında 65 yaş aylığı ve evde bakım desteği dikkat çekiyor. Şartları sağlayanlar, hem 65 yaş aylığı hem evde bakım parası ile ayda 2 bin 256 lira alabiliyor...
İşte bazı destekler:
● 65 YAŞ AYLIĞI: Halen 65 yaş üstü muhtaç vatandaşlara aylık olarak 711,50 lira ödeme yapılıyor. Bu ödemede kişinin kendisinin ve eşinin gelirine bakılıyor. Eğer kişi başı gelir 701,32 liranın altındaysa maaş bağlanıyor.
● EVDE BAKIM DESTEĞİ: Devlet, bakıma muhtaç olduğu tespit edilen yaşlıların ailelerinden ayrılmaması ve vatandaşların hayat kalitesinin yükseltilmesi için de evde bakım desteği sağlıyor. Aylık ödeme bin 544 lira 61 kuruş. Evde bakım desteği için yüzde 50 ve üzerinde engelli raporu gerekiyor. Maaş yaşlıya değil, kendisine bakan yakınına veriliyor. Hane içerisinde kişi başı gelirin bin 402 liranın altında olması gerekiyor.
● SAĞLIK HİZMETİ: Devlet, bakıma muhtaç olan yaşlılara ve engellilere evde sağlık hizmeti veriyor. Bunun için bir bedel de istenmiyor. Başvuran herkese bu hizmet sağlanıyor.
● ÜCRETSİZ ULAŞIM: 65 yaş ve üzeri olanlar şehir içi toplu taşımalardan ücretsiz yararlanıyor.
● EVDE MAAŞ: Yaşlı ve emekliler, sağlık durumları nedeniyle PTT veya bankalardan maaş çekemiyorsa evde ödeme yapılıyor. Bunun için dilekçe vermek yeterli oluyor.
● BAKIM DEVLETTEN: Devlet, bakıma muhtaç olan, kimsesi olmayan veya ailesi ile çocuklarının bakmadığı 'yoksul' yaşlıların huzurevi ve bakım evlerinde ücretsiz bakılmasını sağlıyor.