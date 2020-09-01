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    • Ekonomi
    • 01.09.2020 Gazete
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    Hammaddenin yarısı içeriden

    Çevre ve Şehircilik Bakanı , atıkların ekonomiye kazandırılmasında önemli bir adım attıklarına dikkati çekerek, şöyle konuştu: "Geri kazanım sektörümüzün yıllık hammadde ihtiyacının yarısını iç piyasadan karşılamalarını zorunlu hale getireceğiz" dedi.

    Hammaddenin yarısı içeriden
    Çevre Bakanı Murat Kurum, atıkların ekonomiye kazandırılmasında önemli bir adım attıklarına dikkati çekerek, şöyle konuştu: "Geri kazanım sektörümüzün yıllık hammadde ihtiyacının yarısını iç piyasadan karşılamalarını zorunlu hale getireceğiz" dedi.
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