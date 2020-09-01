Hammaddenin yarısı içeriden

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, atıkların ekonomiye kazandırılmasında önemli bir adım attıklarına dikkati çekerek, şöyle konuştu: "Geri kazanım sektörümüzün yıllık hammadde ihtiyacının yarısını iç piyasadan karşılamalarını zorunlu hale getireceğiz" dedi.
Çevre Bakanı MuratKurum, atıkların ekonomiyekazandırılmasında önemli biradım attıklarına dikkati çekerek,şöyle konuştu: "Geri kazanımsektörümüzün yıllık hammaddeihtiyacının yarısını iç piyasadankarşılamalarını zorunlu halegetireceğiz" dedi.