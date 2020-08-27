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    • Ekonomi
    • 27.08.2020 Gazete
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    Tasarruf zamanı! Bunları yap faturan düşsün

    Coronavirüs sürecinde evde geçirilen vakit artarken, çeşitli püf noktalarına dikkat ederek elektrik faturasını düşürmek mümkün. İşte yapmanız gerekenler...

    Tasarruf zamanı
    Coronavirüs sürecinde evde geçirilen vakit artarken, çeşitli püf noktalarına dikkat ederek elektrik faturasını düşürmek mümkün.

    Sistemleri Mühendisliği Bölüm Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Gürkan Soykan, şu önerileri yaptı:

    ● Faturanın yüzde 30'unu buzdolabı oluşturuyor. Alırken iyi araştırma yapılmalı.

    ● Enerji tasarruflu lamba alın.

    ● Kullanmadığınız aletleri prizden çekin.

    ● Bulaşık ve çamaşır makinesini tam doldurup kullanın.

    ●Çamaşır ve bulaşıkları çok sıcak suda yıkamayın.

    ● Elektrik süpürgesi ve klimanın verimli çalışması için belirli sıklıkla temizliğini yapın.

    ● Ütüyü kullanırken son 5 dakikada fişini çekin.

    ● Su ısıtıcılarında ihtiyacınız kadar su ısıtın.
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