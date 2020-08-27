‘Sektörde başarının anahtarı insan kaynağı’

İş hayatında şirketlerin başarı unsurunun insan kaynakları, bireysel başarının anahtarının da mesleği sevmek olduğunu dile getiren İstanbul Ayvansaray Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı ve Doğa Sigorta Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Kırmızı, teorik eğitimin yanında üniversite olarak verdikleri uygulamalı eğitimle hem grup bünyesindeki şirketler, hem de dost şirketlerde sundukları staj imkanları ile öğrencilerine mesleği tanıma fırsatını mezun olmadan verdiklerini belirtti.

'GELECEĞİ SİGORTALIYORUZ'

Aynı zamanda Doğa Sigorta Yönetim Kurulu Başkanı olan Kırmızı, İstanbul Ayvansaray Üniversitesi'nde güçlü bir akademik kadro ile verdikleri etkin eğitimin yanı sıra, uluslararası standartlarda, keyifli ve konforlu kampüs ortamı tasarlamaya da önem verdiklerini aktarırken, "Geleceğimiz olan gençlerimiz için tüm imkanlarımızı seferber ediyor, bir nevi bizler de onların geleceğini sigortalıyoruz" dedi. Nihat Kırmızı, üniversite olarak eğitim anlayışlarının, öğrencilerini iş hayatına hazırlayan bir akademik hayat olduğunu vurguladı. "Gençlerin hayata hazır olabilmeleri için lokomotif şirketimiz Doğa Sigorta beraberinde diğer kurumlarımız; hastanemiz, gıda şirketlerimiz ve dost şirketlerin de işbirliği ile öğrencilere eğitim gördükleri alanlarda bu kurumları laboratuvar olarak değerlendirme fırsatı sunuyoruz. Birçok farklı alanda şirketlerimiz ve işbirliklerimiz ile mezunlarımıza staj ve iş imkanı yaratıyor, böylelikle öğrencilerimizin geleceklerini sigortalıyoruz" diyen Kırmızı, eğitimin en önemli unsurlarının sırasıyla gözlem, araştırma ve uygulama olduğunu dile getirdi. Sigorta sektörünün aslında sadece sigortacılık eğitimi alan profesyonellerden oluşmadığını da hatırlatan Kırmızı, "Şirketimizden örnek verdiğimizde; genel müdürümüz mimar, üst yönetimimizde mühendisler bulunuyor, sağlık sigortalarında sağlık profesyonelleri görev alıyor, hukuk departmanı hukukçu ve avukatlarımız ile yürüyor. İşin özünde sigorta sektörü, birçok farklı eğitim alanına istihdam sağlıyor" açıklamalarında bulundu.