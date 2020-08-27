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    • Ekonomi
    • 27.08.2020 Gazete
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    ’dan önemli imza

    AŞ, () yatırımında dünya devi () firması ile 935 milyon dolarlık lisans ve teknik hizmet anlaşması imzaladı.

    SASA’dan önemli imza
    SASA Polyester Sanayi AŞ, () yatırımında dünya devi Amerikan Invista () firması ile 935 milyon dolarlık lisans ve teknik hizmet anlaşması imzaladı. Dünyanın tek hattaki en büyük kapasiteli ve en yüksek verimli PTA işletmesinin 'da kurulması i ilk imzalar atıldı. Yatırım tutarı 935 milyon dolar olan ve 1.5 milyon ton kapasiteli olacak tesis 2022 yılı sonunda devreye girecek. Aynı zamanda, 400 yeni istihdam sağlanarak 300 milyon dolarlık cari açık kapatılmış olacak. SASA Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Erdemoğlu, bu anlaşma ile A.Ş.'nin Çin ve dışındaki en büyük polyester üreticisi olacağını belirtti.
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