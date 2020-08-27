SASA’dan önemli imza

SASA Polyester Sanayi AŞ, Saflaştırılmış Tereftalik Asit (PTA) yatırımında dünya devi Amerikan Invista (Koch Industries) firması ile 935 milyon dolarlık lisans ve teknik hizmet anlaşması imzaladı. Dünyanın tek hattaki en büyük kapasiteli ve en yüksek verimli PTA işletmesinin Adana'da kurulması için ilk imzalar atıldı. Yatırım tutarı 935 milyon dolar olan ve 1.5 milyon ton kapasiteli olacak tesis 2022 yılı sonunda devreye girecek. Aynı zamanda, 400 yeni istihdam sağlanarak 300 milyon dolarlık cari açık kapatılmış olacak. SASA Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Erdemoğlu, bu anlaşma ile SASA Polyester Sanayi A.Ş.'nin Çin ve Hindistan dışındaki en büyük polyester üreticisi olacağını belirtti.