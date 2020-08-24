Hilecilere ceza yağdı

Reklam Kurulu'nun denetimleri sonucunda, indirimli satış uygulamaları ve sipariş iptalleriyle ilgili mevzuat hükümlerine aykırı davranan firmalara son 1 yılda toplam 1 milyon 200 bin 744 lira idari para cezası uygulandı. Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Reklam Kurulu'na tüketiciler tarafından son dönemde yapılan başvuruların indirimli satışlar konusunda yoğunlaştığı belirtilerek, kurulun incelemeleri sonucu belirlenen usulsüzlükler şöyle sıralandı:
İŞTE HİLELER
● Ürünler piyasa fiyatlarının çok üzerindeki bedellerden indirim yapılarak satışa sunuluyor.
● İndirimin hangi ürünleri kapsayacağına yönelik anlam karışıklığına yol açacak ifadelerle tanıtımlar yapılıyor.
● İndirim dönemine ilişkin bilgilendirme yapılmıyor.
● Ürünler sürekli olarak indirimli fiyata satışa sunuluyor.
● Beşli ve altılı paketlerde indirimli olarak sunulan ürünlerin tek tek alındığında fiyatının daha düşük olduğunu gösteren uygulamalar saptandı.
● Uygun fiyatlarla sunulan ürünler, satıcılar tarafından stok yetersizliği, tedarik sıkıntısı gibi sebeplerle iptal ediliyor, yüksek fiyattan tekrar satışa sunuluyor.
İŞTE HİLELER
● Ürünler piyasa fiyatlarının çok üzerindeki bedellerden indirim yapılarak satışa sunuluyor.
● İndirimin hangi ürünleri kapsayacağına yönelik anlam karışıklığına yol açacak ifadelerle tanıtımlar yapılıyor.
● İndirim dönemine ilişkin bilgilendirme yapılmıyor.
● Ürünler sürekli olarak indirimli fiyata satışa sunuluyor.
● Beşli ve altılı paketlerde indirimli olarak sunulan ürünlerin tek tek alındığında fiyatının daha düşük olduğunu gösteren uygulamalar saptandı.
● Uygun fiyatlarla sunulan ürünler, satıcılar tarafından stok yetersizliği, tedarik sıkıntısı gibi sebeplerle iptal ediliyor, yüksek fiyattan tekrar satışa sunuluyor.